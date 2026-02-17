Aterriza en Venezuela el primer vuelo de la española Air Europa desde finales de noviembre

El primer vuelo de Air Europa rumbo a Venezuela, tras casi tres meses sin operaciones entre España y el país suramericano, aterrizó la noche de este martes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

El vuelo salió del aeropuerto madrileño de Barajas y aterrizó en el país latinoamericano cerca de las 21:00 hora venezolana (1:00 GMT del 18 de febrero).

Air Europa es la primera aerolínea española en retomar sus vuelos con Venezuela, adelantándose a Plus Ultra, que lo hará a principios de marzo, y a Iberia, que prevé reanudar los suyos en abril.

La compañía del grupo Globalia irá reactivando de manera gradual su operación en el país suramericano con tres vuelos semanales en febrero que se ampliarán a cuatro durante las tres primeras semanas de marzo y, finalmente, a cinco.

Contexto y razones del levantamiento de restricciones aéreas

La aerolínea confirma en su página web que, en febrero, operará entre Madrid y Caracas los martes, viernes y domingo (días 17, 20, 22, 24 y 27); y, en marzo, los martes, jueves, viernes y domingo (días 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 y 20); mientras que, para los vuelos a partir del 21 de marzo, informará de cualquier novedad a través de sus canales habituales.

La reactivación de los vuelos a Venezuela de las aerolíneas españolas se produce tras el levantamiento de las restricciones, que afectaron a la conectividad aérea desde finales de noviembre, y de las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y su homóloga europea, AEASA, de no volar al país suramericano por cuestiones de seguridad.

La conectividad aérea venezolana se vio afectada luego de que Estados Unidos pidiera en noviembre extremar precauciones al sobrevolar Venezuela ante lo que consideró como "una situación potencialmente peligrosa", en medio de su despliegue militar en el mar Caribe.

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la reapertura de las conexiones aéreas con Venezuela, después de una llamada con la mandataria encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de la nación norteamericana el pasado enero.