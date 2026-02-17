Evo Morales dice que la inestabilidad en Perú responde a la influencia de EE. UU.

El expresidente boliviano Evo Morales aseguró que la destitución este martes del presidente interino de Perú, José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales, es algo que ocurre en los países donde, a su juicio, "manda" Estados Unidos.

"Todo país en el que manda el imperio norteamericano no tiene estabilidad política y económica. El Perú es el ejemplo. Su presidente Jerí solo duró cuatro meses. En cinco años, los peruanos tuvieron cuatro mandatarios y en diez años: ocho jefes de Estado", escribió Morales (2006-2019) en X.

El exgobernante, que no realiza apariciones públicas desde hace más de un mes debido a un cuadro de dengue que reportaron sus seguidores, también afirmó que "cuando gobiernan los gringos" en Latinoamérica "siempre se castiga al pueblo con reformas, endeudamiento, privatizaciones, destrucción de derechos y devaluaciones".

Proceso de destitución y próximas acciones del Congreso peruano

"La única forma de evitar la inestabilidad económica y política es tener autoridades dignas que no traicionen a la patria y al pueblo; que no sean racistas; que defiendan nuestra soberanía y no sean serviles del imperio de EE. UU.", agregó.

El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino, el derechista José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales, en lo que se convierte en el octavo cambio presidencial en casi una década de inestabilidad política iniciada tras los comicios de 2016.

Jerí ejercía interinamente la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025), por lo que al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento perdió automáticamente su condición de jefe de Estado encargado.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, el Legislativo peruano resolvió apartar del cargo a Jerí por las investigaciones abiertas en su contra durante su corto mandato de cuatro meses.

La decisión se debe a reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y a presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente se reunieron con él en el Palacio de Gobierno.

El Congreso de Perú escogerá el miércoles, en un pleno extraordinario que se celebrará a partir de las 18:00 hora local (23:00 GMT), al nuevo presidente interino del país.