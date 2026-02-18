Italia incauta un millón de kilos de basura ilegal, la mayoría textil con destino a Asia

Nueva York instaló en el 2023 165 cámaras ocultas para sancionar descargas ilegales de basura. ( EFE )

Las autoridades italianas han interceptado más de un millón de kilogramos de residuos fraudulentos, en su mayoría textiles vinculados a la "fast fashion" y destinados a ser enviados ilegalmente a Asia y África, según informó este miércoles la Guardia de Finanza (policía económica italiana) en un comunicado.

En el marco de la operación internacional "Jco Demeter XI", Italia logró interceptar 1.03 millones de kilos de residuos, de los cuales 905,237 kilos eran desechos textiles clasificados falsamente como ropa "de segunda mano", según datos de las autoridades.

Este intento de eludir las normativas ambientales tenía como destino principal países como Tailandia, Pakistán y Túnez, reconocidos receptores de ropa usada y desechos textiles provenientes de Europa y América del Norte.

La mayoría de los cargamentos ilegales fueron descubiertos en puntos estratégicos como los puertos de Génova (noroeste), Livorno (oeste) y Venecia (noreste), además de identificarse envíos desde importantes centros de producción textil como Prato (centro) y Milán (norte).

Durante los controles, las autoridades también detectaron un incremento en el tráfico ilícito de componentes de vehículos y desechos de acero en comparación con años anteriores.

Operativo internacional

La operación, coordinada a nivel mundial por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), involucró a 120 países y permitió el decomiso total de 15,509 toneladas de residuos, entre ellos 168 toneladas de gases nocivos para la capa de ozono y más de 30,000 productos químicos peligrosos, como pesticidas y mercurio.

En Italia, la intervención estuvo dirigida por la Dirección Antifraude de la Agencia de Aduanas y Monopolios (ADM) en colaboración con el Comando General de la Guardia de Finanza bajo un protocolo de colaboración reforzado desde mayo de 2025 para combatir los delitos medioambientales y proteger la salud pública