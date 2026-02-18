El Congreso de Perú eligió este miércoles al octogenario parlamentario de izquierda José María Balcázar como nuevo presidente del país andino, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo peruano destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.

Balcázar, de 83 años, fue el más votado por el hemiciclo peruano para ocupar la vacante dejada por Jerí como presidente del Congreso, lo que automáticamente lo convierte en presidente interino de Perú ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).

El legislador, del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones de 2021, se convirtió en el mandatario de mayor edad de la historia del país, y en el octavo gobernante en casi una década de crisis política.

Su misión será ejercer de manera interina como jefe de Estado hasta el 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que ya están en marcha.

El izquierdista, abogado de profesión, dio la sorpresa en una votación que tenía cuatro candidatos y donde la favorita era la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva, del partido derechista Acción Popular, a la que se impuso gracias al apoyo de la izquierda y de varios grupos de partido de derecha que rechazaban que Alva fuese presidenta.

En la primera vuelta, Balcázar logró 46 votos frente a los 43 de Alva, los 13 del derechista Héctor Acuña y los siete del izquierdista Édgar Reymundo.

La sorpresa fue mayor cuando en la segunda vuelta el izquierdista obtuvo 64 votos contra los 46 de Alva, lo que le hizo quedarse con el sillón presidencial vacante.

En los días previos a esta votación, Balcázar ha llegado a anticipar que estaría dispuesto a indultar al expresidente Castillo, que cumple una condena de 15 años de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado protagonizado en 2022 para evitar una destitución por parte del Congreso.

Al igual que su predecesor, el nuevo gobernante de Perú acumula una serie de polémicas y cuestionamientos, pues si bien llegó a integrar la Corte Suprema de Justicia de Perú, fue expulsado de la magistratura por cambiar una sentencia ya firme, entre otras irregularidades.

Asimismo, protagonizó una gran polémica al defender los matrimonios infantiles y oponerse a un proyecto de ley que buscaba prohibir este tipo de enlaces.

En la sesión no participó Jerí que, pese a haber sido censurado el martes, no pierde su condición de congresista por el partido Somos Perú, por lo que podía haber participado en esta sesión, si bien declinó hacerlo y no se presentó a ella para elegir a su sucesora.

El ya expresidente fue censurado por los cuestionamientos derivados de una serie de reuniones semiclandestinas con empresarios chinos que tienen contratos con el Gobierno, así como por presuntas irregularidades en la contratación de un conjunto de funcionarias a quienes previamente recibió en el Palacio de Gobierno.