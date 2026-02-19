Decomisan en Bolivia 356 kilos de marihuana húmeda en encomiendas que llegaron de EE. UU.

En los días de carnaval, la fuerza antidroga de Bolivia incautó 4,7 toneladas de marihuana y 79 kilos de cocaína. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades bolivianas reportaron este jueves el hallazgo de más de 356 kilos de marihuana "en estado húmedo", oculta en dispositivos electrónicos que llegaron a Bolivia en encomiendas desde Miami, Estados Unidos, y que fueron detectadas en las bodegas del Aeropuerto Internacional Viru Viru, en la región oriental de Santa Cruz.

El Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas informó en un comunicado que la droga fue descubierta tras la alerta del personal de la Aduana y la posterior inspección realizada por personal especializado y canes antinarcóticos.

El reporte señaló que la sustancia estaba "hábilmente camuflada dentro de dispositivos electrónicos, amplificadores de sonido, bombas de agua y maquinaria industrial, mediante compartimentos prefabricados".

Prueba de campo

Asimismo, indicó que la prueba de campo dio "positivo para marihuana", por lo que la sustancia quedó secuestrada, mientras que la documentación y los destinatarios relacionados con estos envíos "se encuentran sujetos a análisis e investigación".

También se mencionó que parte de la información operativa "se mantiene en reserva", con el fin de no interferir en las acciones del Ministerio Público ni en la identificación de los posibles responsables.

El viceministerio destacó la "coordinación" entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), la Aduana Nacional y el Ministerio Público para "detectar nuevas modalidades de tráfico internacional de drogas".

Operativos recientes y resultados en Bolivia

La marihuana húmeda o prensada es una forma de menor calidad que, en muchos casos, se mezcla con sustancias aglutinantes y se compacta en forma de ladrillos.

En los días de carnaval, la fuerza antidroga de Bolivia incautó 4,7 toneladas de marihuana y 79 kilos de cocaína en distintos operativos efectuados en varias zonas del país, en los que se arrestó a 43 personas vinculadas al tráfico de estupefacientes.

El hallazgo más relevante fue el de más de tres toneladas de marihuana durante una vigilancia de rutina en una carretera situada en el departamento occidental de Oruro.