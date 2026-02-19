Presidente interino peruano Balcázar criticado por declaraciones sobre menores

José María Balcázar, nuevo presidente interino de Perú, enfrenta las primeras críticas y se declara político independiente. ( EFE )

Organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos en Perú expresaron el jueves su preocupación por la elección de José María Balcázar como presidente interino, al señalar sus polémicas declaraciones pasadas sobre las relaciones sexuales de menores.

Al día siguiente de su elección, Balcázar, considerado izquierdista, se declaró independiente.

El izquierdista Balcázar fue elegido el miércoles como jefe del Congreso peruano y, según las leyes locales, asumió automáticamente la presidencia del país de forma interina, un día después de que su antecesor José Jerí fuera destituido bajo acusaciones de corrupción.

Este abogado y exjuez de 83 años se convirtió en el octavo jefe de Estado del país desde 2016. Debe gobernar Perú hasta la toma de posesión del próximo presidente a finales de julio, tras las elecciones presidenciales de abril.

"La designación de una autoridad con antecedentes públicos controvertidos y con declaraciones que justifican la violencia sexual contra niñas y adolescentes genera una legítima preocupación ciudadana", señala la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en un comunicado en X.

Balcázar había suscitado una fuerte polémica en 2023 al afirmar ante una comisión del Parlamento que "las relaciones sexuales precoces ayudan al futuro desarrollo psicológico de la mujer", durante un debate sobre la prohibición del matrimonio infantil. Sus declaraciones fueron entonces denunciadas por el Ministerio de la Mujer y varias organizaciones.

En su comunicado, la CNDDHH considera que estas declaraciones vulneran los "estándares internacionales en materia de protección integral de la niñez y la adolescencia".

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán señaló por su parte "que la designación de Balcázar es una expresión de la profunda crisis ética y democrática que arrastra el país".

"Quien minimiza la violencia contra las mujeres y las niñas no expresa una opinión aislada, sino que revela una actitud complaciente frente a los abusos", indicó la organización en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Desde 2023, prohibido el matrimonio con menores de 18 años

Perú adoptó en noviembre de 2023 una reforma del Código Civil que prohíbe todo matrimonio con personas menores de 18 años, al suprimir una excepción legal que antes permitía las uniones de adolescentes con autorización de sus padres.

Consultado sobre la polémica, Balcázar denunció a la radio RPP que se han construido "leyendas negras" que, según él, buscan deformar sus palabras. Afirmó tener "una trayectoria intachable" y acusó a sus detractores de sacar sus declaraciones de contexto.

Balcázar, del partido de Perú Libre, está además siendo investigado por apropiación ilícita de fondos y presunta corrupción.

Se declara independiente

El flamante presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, afirmó este jueves que es independiente y que no tiene partido político, en referencia a que no pertenece a las filas del partido marxista Perú Libre, que propuso su candidatura como mandatario tras la destitución de su predecesor, José Jerí.

"Quiero aclarar que yo soy un hombre independiente, no tengo ningún partido político. La bancada de Perú Libre me ha propuesto, pero (ustedes) vieron votación de anoche, ha sido de todas las bancadas", dijo Balcázar a medios locales en la puerta de su domicilio, justo antes de acudir a Palacio de Gobierno con la comitiva de seguridad.



El Congreso de Perú eligió este miércoles a Balcázar, de 83 años, como nuevo presidente del país andino, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.

A primera hora de este jueves, Balcázar expuso que va a iniciar una rueda de diálogo con los partidos políticos y los gremios para llegar a consensos y conseguir unas elecciones ordenadas "sin aspavientos ni malos entendidos" de que su gobierno puede interferir en la transparencia de los comicios.

También agregó que otra de sus prioridades es impulsar "leyes especiales que no se han dado hasta el momento" que considera "necesarias y fundamentales" para luchar contra el crimen organizado y poder así "pacificar el país", junto a las bancadas políticas y las iglesias católicas.

Sobre su futuro Consejo de Ministros, que tiene que nombrar en los próximos días, repitió que, tras una evaluación previa, no descarta que algunos continúen en el cargo, especialmente en la cartera de economía.

"No tengo ningún prejuicio contra ningún ministro, de tal manera que vamos a conversar con ellos y si hay necesidad, les pediríamos que las líneas fundamentales como la economía continúen", señaló el abogado al añadir que aún no se ha puesto en contacto con líderes políticos.

Sostuvo que quiere mantener "las mejores relaciones con la prensa", y acto seguido acudió a Palacio de Gobierno, donde previsiblemente tendrá reuniones con distintos partidos de cara a formar su gobierno.

Balcázar fue el más votado en el pleno del Parlamento para ocupar la vacante dejada por Jerí como presidente del Congreso, lo que automáticamente se convirtió en presidente interino de Perú ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).

El legislador, que entró al Congreso junto al partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones de 2021, se convirtió en el octavo gobernante en casi una década de crisis política y su misión será ejercer como jefe de Estado hasta el 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que ya están en marcha.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.