Capturan a líder del clan del Golfo que almacenaba cocaína en República Dominicana antes de enviarla

La captura en Medellín de Jhon Henry González Herrera, alias Medio Labio, destapó detalles sobre presuntas operaciones de acopio de cocaína en República Dominicana como parte de una red internacional vinculada al Clan del Golfo.

Las autoridades de Colombia y España informaron que el detenido ejercía funciones de dirección financiera, lavado de activos y coordinación internacional para grupos ligados a esa organización criminal.

Vinculaciones con República Dominicana

Según la investigación, también consolidaba bodegas de almacenamiento en Costa Rica y República Dominicana, desde donde se guardaban cargamentos de hasta 20 toneladas de cocaína antes de su envío hacia Europa.

La Policía colombiana y la Guardia Civil española señalaron que González Herrera es considerado uno de los principales operadores financieros del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, y que operaba bajo el perfil de "narco invisible", utilizando estructuras empresariales aparentemente legales para ocultar su actividad.

La fiscal delegada para las Finanzas Criminales de Colombia, Aura Liliana Trujillo, afirmó que fue identificado como "el mayor lavador y narcotraficante" dentro de la organización. Según explicó, lavaba dinero mediante inversiones en bienes inmuebles, creación de sociedades y uso de activos virtuales.

Acciones de la autoridad en la operación Gulupa II

Trujillo indicó que desde 2021 habría abandonado el sistema financiero formal y recurrido al método hawala, un mecanismo de intercambio de divisas que opera mediante códigos o tokens en redes encriptadas para pagar cargamentos sin dejar rastro bancario tradicional.

La captura se produjo en el marco de la operación internacional "Gulupa II", que en octubre de 2025 desarticuló parcialmente una red acusada de introducir más de 120 toneladas anuales de cocaína en Europa a través de puertos en España, Bélgica y Países Bajos.

La investigación, iniciada en 2022 por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil española, permitió identificar a responsables de coordinar el envío sistemático de cargamentos hacia Europa. Con esta detención, las autoridades consideran "descabezada la rama logística y financiera" de la estructura vinculada al Clan del Golfo.

Momento en el que fue capturadoa Jhon Henry González Herrera, alias Medio Labio, señalado como uno de los principales operadores financieros del Clan del Golfo.

Al detenido se le atribuye la incautación de más de 16 toneladas de cocaína en distintos países y el movimiento de cerca de 40 millones de euros en menos de seis meses.

Según la investigación, González Herrera mantenía nexos con mafias europeas, carteles mexicanos y redes asociadas al denominado Cartel de los Soles en Venezuela, articulando la ruta Colombia–Venezuela–Europa y África, con puntos intermedios de almacenamiento en Centroamérica y el Caribe.

La fiscal Trujillo indicó que el proceso continúa para identificar a otros implicados. González Herrera fue presentado ante las autoridades competentes y deberá responder por lavado de activos con fines de tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito, cohecho y concierto para delinquir.