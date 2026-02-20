Detectan gripe aviar en fauna silvestre de Uruguay

Las autoridades recomendaron a la población no manipular aves enfermas o muertas y notificar de inmediato en caso de encontrar alguna. ( FUENTE EXTERNA )

Uruguay detectó un caso de gripe aviar en un cisne coscoroba que se encontraba en la zona de la Laguna Garzón, ubicada en el este del país suramericano.

Así lo confirmó este viernes el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en un comunicado en el que informó sobre el caso de influenza aviar de alta patogenicidad.

Allí apuntó que, tras la confirmación, se activaron "de inmediato" los protocolos establecidos en el Plan Nacional de Contingencia para Influenza Aviar.

Medidas oficiales y recomendaciones para prevenir contagios

"La situación se encuentra bajo vigilancia epidemiológica permanente en coordinación con el Ministerio de Ambiente", enfatizó la cartera, que también subrayó que el evento corresponde a fauna silvestre y que por el momento no se detectaron casos en aves comerciales, por lo que el consumo de carne de ave y huevos "no representa riesgo para la salud humana".

Más allá de esto, el Ministerio de Ganadería dispuso como medida la obligatoriedad de mantener aves de traspatio en instalaciones cerradas y techadas.

Asimismo, recomendó a la población no manipular aves enfermas o muertas y notificar de inmediato a las autoridades en caso de encontrar alguna.

También pidió a los productores que extremen las medidas de bioseguridad, que refuercen la limpieza y la desinfección, que eviten contacto con aves silvestres y que denuncien casos sospechosos.

La confirmación de este nuevo caso de gripe aviar apareció exactamente dos años después de que Uruguay detectara el primer caso en la historia del país.

En dicha oportunidad, la mencionada enfermedad fue hallada en un cisne de cuello negro que también se encontraba en el departamento (provincia) de Rocha, en el este del país suramericano.

