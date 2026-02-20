Nuevo foro en Miami impulsa acelerar el comercio con el Caribe "con o sin aranceles"

El nuevo 'Foro Marítimo y de Puertos EEUU-Caribe', inaugurado en Miami por autoridades, empresarios y académicos, busca impulsar el comercio en la región, que "se acelera con o sin aranceles" de Estados Unidos, invalidados por la Corte Suprema. ( EFE/ ALBERTO BOAL )

El nuevo 'Foro Marítimo y de Puertos EEUU-Caribe', inaugurado en Miami por autoridades, empresarios y académicos, busca impulsar el comercio en la región, que "se acelera con o sin aranceles" de Estados Unidos, invalidados este viernes por la Corte Suprema.

"Con aranceles o sin aranceles el comercio con el Caribe va a continuar acelerando", afirmó Jason Marczak, director senior y vicepresidente del Centro Adrienne Arsht para América Latina (Aalac, en inglés) del Atlantic Council, que auspicia el evento, en una entrevista con EFE.

El lanzamiento de la plataforma coincidió con la decisión del Tribunal Supremo de invalidar este viernes la mayoría de los aranceles del presidente Donald Trump, al considerar que abusó de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Pese a estos impuestos, las exportaciones del Caribe subieron un 14.6 % anual en 2025, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras el Puerto de Miami procesó carga récord con un crecimiento del 2.5 % al superar las 1.11 millones de unidades equivalentes a veinte pies (TEU).

"Hemos visto que la tendencia en los Estados Unidos, el enfoque del Gobierno estadounidense, está muy enfocado en cómo podemos tener más relaciones económicas muy profundas con la región, con las Américas en general, y el Caribe es una oportunidad única, dada la cercanía", agregó Marczak.

Seguridad, creciente enfoque del Caribe

El evento también mostró el creciente enfoque de seguridad en la región tras el despliegue militar de Estados Unidos, que ha bombardeado más de 40 lanchas en el Caribe y el Pacífico presuntamente vinculadas al narcotráfico desde septiembre pasado, lo que ha dejado cerca de 145 asesinatos.

La Universidad Internacional de Florida (FIU), también organizadora del foro, ha colaborado con el Departamento de Guerra para crear un tablero virtual que muestre barcos de pesca ilegal en la zona, reveló Brian Fonseca, director del Instituto Jack D.Gordon para Política Pública de dicha institución.

"Un montón del trabajo que hacemos se enfoca ampliamente en el campo de la seguridad, no solo seguridad marítima, sino el panorama geopolítico más amplio, por supuesto, el muy difícil trabajo de combatir y competir contra organizaciones de tráfico ilícito que han proliferado en la región", manifestó.

Empresarios de compañías como Arawak Port Development Limited, el CIBC First Caribbean International Bank, Mare Liberum Capital y Tropical Shipping coincidieron en la necesidad de invertir más en seguridad.

"No lo olvidemos, tenemos tres fronteras en Estados Unidos, tenemos Canadá, México y el Caribe", sentenció Erik Bethel, socio general de Mare Liberum Capital.

Y un motor turístico

Los asistentes, entre quienes estuvo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también resaltaron el potencial turístico del Caribe, donde el 80 % del turismo de la región es estadounidense y la moneda más usada es el dólar, según Bethel.

Además, el Puerto de Miami tuvo un récord de más de 8.5 millones de pasajeros en 2025, una subida del 4 %.

"Miami es la capital global para la operación de cruceros", expresó Patricia Francis, integrante sénior de la Iniciativa del Caribe del Aalac.