Ascienden a seis los muertos por la explosión de un camión con gas en Chile

La explosión ocurrió en la intersección de la Ruta 5, la autopista más importante del país

Dos de los 17 heridos en la explosión de un camión que transportaba gas licuado, ocurrida el pasado jueves, murieron este sábado en el hospital al que habían sido trasladados, tragedia que elevó a seis las víctimas mortales, informaron fuentes médicas.

La explosión sucedió en la intersección de la autopista más importante del país, la Ruta 5, con una secundaria y generó un gran incendio que alcanzó a otros siete vehículos, que a la misma hora iban transitando por la autopista, y también un desguace de vehículos, informó la Policía chilena.

Las víctimas son todas adultas y la mayoría de ellas automovilistas, aunque las cifras no son definitivas.

Causa

Según explicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la hipótesis inicial apunta a "una fuga en alguna de las válvulas del camión y que, por alguna razón, se produjo una chispa que explotó en toda una nube de gas".

