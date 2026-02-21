×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
explosión camión gas licuado
explosión camión gas licuado

Ascienden a seis los muertos por la explosión de un camión con gas en Chile

Las víctimas son en su mayoría automovilistas, y la cifra de heridos asciende a 17, según fuentes médicas

    Expandir imagen
    Ascienden a seis los muertos por la explosión de un camión con gas en Chile
    La explosión ocurrió en la intersección de la Ruta 5, la autopista más importante del país (FUENTE EXTERNA)

    Dos de los 17 heridos en la explosión de un camión que transportaba gas licuado, ocurrida el pasado jueves, murieron este sábado en el hospital al que habían sido trasladados, tragedia que elevó a seis las víctimas mortales, informaron fuentes médicas.

    La explosión sucedió en la intersección de la autopista más importante del país, la Ruta 5, con una secundaria y generó un gran incendio que alcanzó a otros siete vehículos, que a la misma hora iban transitando por la autopista, y también un desguace de vehículos, informó la Policía chilena.

    • Las víctimas son todas adultas y la mayoría de ellas automovilistas, aunque las cifras no son definitivas.

    Causa 

    Según explicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la hipótesis inicial apunta a "una fuga en alguna de las válvulas del camión y que, por alguna razón, se produjo una chispa que explotó en toda una nube de gas". 

    Leer más
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 