Así opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, la estructura que fue liderada por El Mencho

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha consolidado como una de las organizaciones criminales de expansión más acelerada en México, fundamentando su poder en una combinación de violencia de alto impacto y un control logístico sofisticado.

A diferencia de otras estructuras, su crecimiento no se explica solo por el dominio territorial, sino por la gestión de infraestructuras críticas como puertos, bodegas y sistemas financieros.

1. Orígenes y liderazgo: de la fragmentación a la marca global

El CJNG surgió alrededor de 2009 tras la fragmentación del Cártel del Milenio, naciendo como una facción que logró consolidar una "marca" criminal con disciplina variable y mando regionalizado.

Su líder principal, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", nació en 1966 en Aguililla y cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos que datan de 1994, cuando fue condenado por distribución de heroína.

Tras su regreso a México, trabajó como policía municipal antes de integrarse de lleno en las estructuras criminales que derivaron en el CJNG. Hasta el momento de su muerto El Mencho era uno de los capos más buscados, con una recompensa de hasta 15 millones de dólares ofrecida por autoridades estadounidenses.

Junto a él, las fuentes identifican a figuras clave como:

Rubén Oseguera González ("El Menchito"): hijo del líder y considerado en su momento el segundo al mando.

Abigael González Valencia ("El Cuini"): operador financiero vinculado al grupo de "Los Cuinis".

Rosalinda González Valencia: identificada en fuentes oficiales como la principal operadora financiera del grupo.

2. El "Acopio": el engranaje logístico fundamental

El éxito operativo del CJNG reside en el concepto de "acopio", definido como la infraestructura necesaria para concentrar, almacenar y preparar mercancías (drogas, precursores o armas) antes de su distribución. Este sistema funciona como una red multiestatal que conecta continentes:

Ruta de precursores : inicia con la importación de sustancias desde China hacia puertos del Pacífico, especialmente Manzanillo , Colima.

: inicia con la importación de sustancias desde hacia puertos del Pacífico, especialmente , Colima. Cadena de suministro : la mercancía se traslada en contenedores a bodegas en estados como Colima, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y Sinaloa, para finalmente ser procesada en laboratorios clandestinos de metanfetaminas o fentanilo.

: la mercancía se traslada en contenedores a en estados como Colima, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y Sinaloa, para finalmente ser procesada en de metanfetaminas o fentanilo. Escala de decomisos: las cifras documentadas ilustran la magnitud de este nodo; entre 2024 y 2025 se reportaron aseguramientos de 25 toneladas y 21 toneladas de precursores químicos solo en el puerto de Manzanillo.

3. Operaciones marítimas y "narcos invisibles"

En mar abierto, el cártel utiliza una logística de "acopio flotante" mediante el uso de lanchas rápidas y semisumergibles para el trasbordo de cocaína proveniente de Sudamérica. En una sola operación en octubre de 2024, las autoridades mexicanas incautaron 8,361 kg de cocaína frente a las costas de Michoacán y Guerrero.

En el ámbito financiero, el CJNG emplea a los llamados "narcos invisibles", operadores de bajo perfil que mueven dinero a través de empresas y criptoactivos en lugar de encabezar convoyes armados.

Las fuentes indican un aumento significativo en el uso de activos virtuales; la Unidad de Inteligencia Financiera reportó que los avisos relacionados con estos activos pasaron de 152 mil a más de 2.8 millones en un solo año.

Asimismo, se investiga el uso de plataformas de intercambio de Bitcoin para blanquear montos que podrían alcanzar los 40 millones de dólares.

4. Fuerza de coerción y alcance internacional

El cártel es conocido por su capacidad de respuesta armada y ataques contra instituciones del Estado. Un ejemplo recurrente en las fuentes es el atentado contra Omar García Harfuch en 2020, atribuido directamente al CJNG y que resultó en sentencias condenatorias acumuladas de más de 300 años para algunos de sus integrantes.

En febrero de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. catalogó formalmente al CJNG como una organización terrorista extranjera.

A nivel internacional, aunque se ha mencionado la movilidad de sus operadores en puntos en el Caribe, las fuentes mexicanas aclaran que no hay confirmación pública de bodegas de acopio en la zona, tratándose más de un nodo de paso para emisarios vinculados a redes aliadas como "Los Cuinis".

5. Impacto y escenarios futuros

La operación del CJNG se desarrolla en un contexto de violencia sostenida en México, donde en 2024 se registraron preliminarmente 33,241 homicidios.

La disputa por corredores logísticos y la presión sobre puertos críticos como Manzanillo sugieren que el Estado mexicano está enfocando su estrategia en "cerrar la llave" de los insumos químicos antes de que lleguen a los laboratorios.