Canciller de Cuba acusa a EE.UU. de querer provocar una "catástrofe humanitaria" en la isla

Personas caminan por una calle sin tráfico este jueves, en La Habana (Cuba). La escasez de combustible ha vaciado las calles y avenidas de la isla y dejado a quienes prestan servicios de transporte en la incertidumbre total. ( EFE )

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, aseguró el lunes en Ginebra que la "escalada agresiva" de Estados Unidos contra la isla busca provocar "una catástrofe humanitaria" en el país.

En las últimas semanas, el presidente estadounidense Donald Trump ha endurecido el embargo contra Cuba —vigente desde 1962— y ha presionado a otros países, entre ellos Venezuela, para que dejen de enviarle petróleo.

Debilitada también por el fin del suministro de petróleo por parte de Caracas, Cuba se enfrenta a importantes carencias de combustible y a cortes de electricidad.

Estados Unidos "impone ahora un bloqueo energético y se propone crear una catástrofe humanitaria utilizando como pretexto la absurda aseveración de que Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional", dijo el canciller ante la Conferencia de Desarme en Ginebra.

El canciller denunció "acciones criminales e ilegales que constituyen un despiadado castigo colectivo al pueblo cubano".

A finales de enero, un decreto estadounidense firmado por Trump calificaba a la isla de "amenaza extraordinaria" para Estados Unidos.

"Cuba no amenaza a los Estados Unidos ni a ningún otro país", insistió el jefe de la diplomacia cubana, y aseguró que su país no aplica "políticas con abiertos propósitos de dominación, ni es el país que despliega fuerzas militares y viola la soberanía e integridad territorial de otros estados".

"Permanecer impasibles ante estas pretensiones de imponer una tiranía global pone en riesgo a todos los estados sin excepción", aseguró.

La gira del canciller

Bruno Rodríguez también intervino ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en sesión este lunes en Ginebra, y aseguró que "impediremos una crisis humanitaria en Cuba, aunque eso nos cueste caro en penalidades y sufrimientos".

La semana pasada Rodríguez se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin.

La semana pasada, el presidente estadounidense dijo que Cuba es un "país fallido" y exhortó al país a alcanzar un acuerdo, al tiempo que rechaza la idea de una operación para derrocar el régimen.