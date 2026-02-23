El Mencho fue localizado cuando se reunió con una de sus amantes

Integrantes de la policía de Morelia y del ejército trabajan en la zona donde fue incendiado un vehículo por presuntos integrantes del crimen organizado este domingo, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG. ( EFE/ IVÁN VILLANUEVA )

El General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, ofreció detalles pormenorizados sobre la operación militar realizada el pasado domingo 22 de febrero, la cual culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Inteligencia y Planeación

El operativo comenzó a gestarse el 20 de febrero, cuando labores de Inteligencia Militar Central permitieron ubicar a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del capo.

Este individuo la trasladó a un inmueble en Tapalpa, Jalisco, donde se reunió con Oseguera Cervantes. Tras la salida de la mujer el 21 de febrero, se confirmó que "El Mencho" permanecía en el lugar bajo un estricto círculo de seguridad.

La planeación, ejecutada por personal de Fuerzas Especiales y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, se basó en una estructura de tres componentes: uno terrestre, una Fuerza Aeromóvil con seis helicópteros y apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana.

El enfrentamiento en Tapalpa

Durante la madrugada del 22 de febrero, las fuerzas terrestres avanzaron para establecer un cerco con el fin de realizar la detención en flagrancia.

Sin embargo, el equipo de seguridad de Oseguera Cervantes abrió fuego de manera violenta, lo que desató un enfrentamiento en un complejo de cabañas a las afueras de Tapalpa. En esta primera acción, ocho delincuentes resultaron muertos y dos militares heridos.

"El Mencho" y su círculo cercano lograron inicialmente huir hacia una zona boscosa aledaña. Durante la persecución, los delincuentes impactaron un helicóptero de la Fuerza Aeromóvil, obligándolo a realizar un aterrizaje de emergencia en Sayula, Jalisco; no se reportaron militares heridos en este incidente.

Desenlace y muerte en el trayecto

Las Fuerzas Especiales localizaron finalmente al objetivo oculto entre la maleza. En el intercambio de disparos, Oseguera Cervantes resultó herido de gravedad junto a dos de sus escoltas. Un militar también perdió la vida en esta fase del combate.

Debido a la gravedad de las heridas, personal de sanidad militar determinó la evacuación inmediata vía aérea. No obstante, el Secretario confirmó que "El Mencho", sus dos escoltas y el oficial herido fallecieron durante el trayecto hacia una instalación médica.

Por razones de seguridad y para evitar represalias violentas en Guadalajara, el helicóptero se desvió a Morelia, Michoacán, donde los cuerpos fueron transferidos a un avión de la Fuerza Aérea con destino final a la Ciudad de México.

Golpe logístico y refuerzos en Jalisco

En una acción paralela derivada de la misma inteligencia, se ubicó en El Grullo, Jalisco, a Hugo H., alias "El Tuli", principal operador logístico y financiero del grupo criminal.

"El Tuli" falleció tras agredir a elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas mientras intentaba escapar. En este sitio se aseguraron armas y una suma de 7.2 millones de pesos y 965 mil dólares en efectivo.

Como respuesta a posibles bloqueos y ataques, el Gobierno Federal ha desplegado 2,500 efectivos adicionales para reforzar la seguridad en Jalisco, sumándose a los 7,000 que ya se encontraban en la entidad.

El General Trevilla Trejo concluyó destacando que la operación demuestra la "fortaleza del Estado mexicano" y extendió sus condolencias a las familias de los militares caídos en cumplimiento de su deber.