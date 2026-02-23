México paraliza la docencia en 11 estados tras la caída de "El Mencho" y la ola de violencia

Integrantes de la Guardia Nacional resguardan la zona donde trasladaron el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido este domingo, en Ciudad de México (México). ( EFE )

Las autoridades educativas suspendieron las clases presenciales en 11 estados de México tras la ola de violencia desatada por la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

La medida aplicará este domingo en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, Puebla, Colima, Baja California, Hidalgo y Estado de México.

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus informó que se activó el código rojo y que se suspenden las clases presenciales en todos los niveles educativos para resguardar a estudiantes, docentes y personal administrativo.

La Universidad de Guadalajara canceló actividades académicas y administrativas, así como eventos en sus recintos culturales, entre ellos el auditorio Telmex, el teatro Diana y el Teatro Experimental de Jalisco.

En Michoacán, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, detalló que la suspensión abarca educación básica, media superior y superior, en planteles públicos e incorporados. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo anunció que migrará a modalidad virtual en los niveles medio superior y superior.

En Oaxaca, el Instituto de Educación Pública informó que la medida se aplicará hasta nuevo aviso en todas las escuelas del Istmo. La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió además un alertamiento preventivo para quienes transiten por carreteras que conectan con Veracruz.

En Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero pidió a padres y tutores mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer la fecha de reanudación de actividades.

Instan a permanecer en sus hogares

En Querétaro, las clases fueron suspendidas en todos los niveles, tanto en escuelas públicas como privadas. En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila indicó que las actividades escolares se realizarán a distancia en toda la entidad.

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que sus Escuelas Nacionales de Estudios Superiores en Morelia, León y Juriquilla operarán en línea. La Universidad de Guanajuato suspendió todas las actividades presenciales en los niveles medio superior y superior y pidió a estudiantes foráneos permanecer en sus hogares hasta que existan condiciones seguras para su traslado.

En el Estado de México, las clases fueron canceladas en 14 de los 125 municipios, entre ellos Axapusco, Huehuetoca, Donato Guerra, Jilotepec, Tultitlán, Tecámac y Chalco.

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo suspendió clases en municipios como Tula, Tepeji, Mixquiahuala, Progreso y Atotonilco de Tula.

En Puebla, la IBERO informó la suspensión de clases, aunque mantendrá actividades administrativas. La Facultad de Medicina anunció que no se tomará asistencia ni se aplicarán exámenes programados.