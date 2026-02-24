Petrolera peruana declara en emergencia el suministro de gas por daños en vías por lluvias

El primer alud en esta vía se produjo en la mañana del lunes, paralizó el tránsito desde las primeras horas del día y generó largas filas de vehículos de carga y pasajeros que se extendieron por más de 20 kilómetros en ambos sentidos. ( FUENTE EXTERNA )

La petrolera estatal peruana Petroperú declaró en emergencia el suministro de gas en el suroeste del país debido a que camiones se han quedado varados en la Carretera Panamericana Sur, a causa de los daños que han producido en esta vía aludes e inundaciones derivados de intensas lluvias.

El tránsito en la Panamericana Sur estuvo interrumpido varias horas desde este lunes a la altura del distrito de Ocucaje, en la región sureña de Ica, después de que dos huaicos (aludes) ocurrieran con pocas horas de diferencia y destruyeran parte de la calzada en el kilómetro 337.

Petroperú emitió un comunicado en el que informó que los bloqueos en la Panamericana Sur afectaron el tránsito de los camiones cisterna que transportan gas natural licuado (GNL) hacia Arequipa, Moquegua y Tacna, regiones también en el sur.

Medidas oficiales para garantizar el suministro de gas

"El Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia el suministro de gas natural del Sistema de Distribución de la Concesión Sur Oeste con vigencia desde el 22 de febrero hasta la normalización del tránsito en la vía afectada", indicó la información difundida.

Petroperú añadió que realiza todas las acciones necesarias para mantener la continuidad del servicio a los consumidores, priorizando el abastecimiento a los usuarios residenciales y comerciales por ser un servicio público, "pudiendo establecer recortes a los clientes industriales mientras se restablece el suministro".

Horas más tarde, un segundo deslizamiento de tierra socavó por completo la carretera, y destruyó la capa asfáltica.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) muestra en una página web actualizada que debido a fenómenos naturales, este martes hay 17 puntos con tránsito restringido distribuidos en las carreteras de la costa del país y cuatro están interrumpidos en el norte del país.

Las intensas lluvias que han caído en los últimos días a lo largo de la costa de Perú han afectado especialmente a cientos de viviendas e infraestructuras en las regiones de Ica y Arequipa, en el sur, y también en Piura y Tumbes, en el norte.