Panamá toma el control de dos puertos que operaba la hongkonesa Hutchison en el canal

Fotografía que muestra el ingreso al puerto de Balboa (Pacífico) este martes, en Ciudad de Panamá (Panamá). Los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), situados cerca del Canal de Panamá, están paralizados en medio de la transición del operador tras la salida del conglomerado chino CK Hutchison por la anulación de la concesión por un fallo judicial. ( EFE )

Las autoridades panameñas tomaron este lunes el control de dos puertos del canal de Panamá, tras finalizar el proceso legal que anuló su concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings, un caso enmarcado en el pulso entre China y Estados Unidos.

Se trata de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico -en ambas entradas de la vía-, cuyo contrato declaró inconstitucional la Corte Suprema de Justicia en enero pasado, luego de casi tres décadas en manos de la empresa.

"Esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos", dijo el presidente panameño, José Raúl Mulino.

El conglomerado CK Hutchison rechazó el martes en Hong Kong la acción de las autoridades panameñas.

"CKHH considera (...) que la toma de control de las terminales es ilegal. Las acciones del Estado panameño también generan riesgos graves para las operaciones, así como para la salud y la seguridad en las terminales de Balboa y Cristóbal", señaló el grupo en un comunicado.

A su vez, el secretario de Comercio de Hong Kong, Algernon Yau Ying-wah, expresó el martes su "fuerte insatisfacción y oposición a la toma forzosa" de los puertos.

La toma, que según las autoridades transcurre sin incidentes, se produjo tras la publicación del fallo de la Corte en el diario oficial, último trámite legal.

El "decreto de ocupación" dio paso a una transición de 18 meses, durante la cual los puertos serán gestionados por dos de los principales operadores de carga del mundo hasta ser adjudicados mediante licitación.

APM Terminals -subsidiaria de la danesa Maersk- administrará Balboa mediante un contrato por 26 millones de dólares, mientras Investment Limited (TiL), perteneciente al gigante MSC, operará Cristóbal en un acuerdo por casi 16 millones de dólares, informó el gobierno.

En un comunicado, APM informó que ya inició las primeras operaciones en Balboa con la instalación de un nuevo sistema operativo.

"Es un proceso en el que tenemos que trabajar con rapidez y precisión para que el puerto pueda retomar su actividad de manera progresiva" señaló Marliz Bermudez, jefa de APM Terminals Panamá.

EE.UU. celebra

Hutchison, que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), había anticipado acciones legales si entraban en los puertos sin su permiso.

China además amenazó a Panamá con hacerle pagar "un alto precio" por cancelar la concesión.

"Es muy bueno para el pueblo de Panamá (...) eran operadores que no estaban haciendo un buen trabajo", declaró a la prensa el embajador estadounidense, Kevin Cabrera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había desafiado con retomar la vía por donde pasa 5% del comercio marítimo mundial, bajo el argumento de que China la controlaba a través de Hutchison. Su país construyó la vía, que décadas después transfirió a Panamá.

Aunque Mulino ha rechazado el supuesto control chino, este lunes denunció que PPC había convertido los puertos en "territorio autónomo" por no dar a las autoridades información sensible sobre sus operaciones.

La ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, garantizó que "no habrá despidos" en las dos terminales, donde trabajan unas 1.200 personas.

"Todo está parado, no sabemos qué va a ser de nuestro futuro", manifestó a la AFP un operario de Balboa.

Por los puertos panameños pasaron casi 10 millones de contenedores en 2025, 38% de ellos por los que operaba Hutchison.

Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del canal y encargado de la transición, señaló que las terminales serán operadas transitoriamente con los equipos de Hutchison, con el que se buscará llegar a un acuerdo económico.

"Se reconoce que los equipos son de la empresa", sostuvo.

Negocio en duda

Alemán Zubieta estimó que el proceso de impugnación ante la ICC en París durará "muchísimos años".

La Corte panameña anuló los contratos por considerar que la concesión, renovada por 25 años en 2021, tenía "una inclinación desproporcionada a favor de la empresa" que perjudicaba al Estado.

El fallo también llegó en momentos en que Hutchison buscaba ceder sus puertos, entre ellos los que operaba en Panamá, a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock por 22.800 millones de dólares.