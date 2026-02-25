El Gobierno ruso admite que aún está estudiando el suministro de combustible a Cuba

Este miércoles se informó que México envió ayer una segunda ayuda humanitaria a Cuba para paliar en alguna medida la crisis que atraviesa la isla por la falta de combustible. ( EFE )

El Gobierno ruso admitió este miércoles que aún está estudiando el posible suministro de combustible a Cuba, escenario de una grave crisis energética debido al embargo estadounidense a la isla caribeña.

"Existen tales propuestas, que a día de hoy son estudiadas por el Gobierno", dijo Alexandr Nóvak, viceprimer ministro ruso, según la agencia TASS.

Añadió que "se dedica a ello la comisión intergubernamental para el desarrollo de la cooperación económico-comercial entre Rusia y Cuba".

Precisamente, dicho asunto fue abordado la pasada semana en Moscú por el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, quien se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, y su colega, Serguéi Lavrov.

"Usted sabe nuestra postura al respecto. No aceptamos nada similar", dijo Putin en la reunión.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que en el encuentro se abordó la ayuda concreta que Moscú puede prestar a La Habana.

Previamente, Lavrov y Rodríguez llamaron al diálogo a Estados Unidos, al que pidieron que renuncie a sus planes de bloqueo naval a Cuba.

Moscú anunció recientemente que está en contacto con las autoridades cubanas y que se prevé el suministro de petróleo al régimen castrista, algo que no ocurre desde el envío de 100,000 toneladas de crudo en febrero de 2025.

Otro gran apagón este miércoles

Cuba tendrá prolongados cortes eléctricos en todo el territorio este miércoles, apagones que desconectarán a la vez hasta un 60 % de la isla en el momento de mayor demanda energética, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero ha llevado a máximos los apagones, paralizando por completo la economía y disparando el malestar social.

El 31 de enero se registró el máximo histórico desde que Cuba empezó en 2022 a difundir regularmente estadísticas energéticas, con un apagón que dejó sin corriente a la vez a un 63 % del país. Los cortes de 20 horas diarias se han generalizado en amplias zonas del país.