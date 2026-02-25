Sheinbaum y Trump hablaron por teléfono tras muerte de poderoso narco en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Palacio Nacional de Ciudad de México. ( EFE )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que conversó por teléfono con su par estadounidense Donald Trump tras la muerte del poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera en un operativo militar realizado el domingo.

La llamada duró ocho minutos, detalló la mandataria en rueda de prensa, y ocurrió el lunes, luego de una convulsa jornada en la que el Cártel Jalisco Nueva Generación quemó negocios y bloqueó carreteras en 20 de los 32 estados de México en respuesta a la muerte de su líder conocido como "El Mencho".

"Fue una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas (...), fue así la llamada corta y para ver cómo estaban las cosas en México", afirmó durante su conferencia de prensa matutina la mandataria, quien indicó que la conversación tuvo lugar el lunes, unas horas después de la operación contra el narcotraficante mexicano en Jalisco (oeste), destacó la agencia EFE.

Sheinbaum dijo que durante la llamada le explicó a Trump detalles de las acciones que se realizaron en México para atrapar al capo.

"Le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del Gobierno de los Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación", manifestó.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren luego de que el mandatario estadounidense destacara, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, que los servicios de inteligencia estadounidenses desempeñaron un papel decisivo para que fuerzas mexicanas localizaran a El Mencho en un complejo de cabañas en el pequeño pueblo de Tapalpa, ubicado en el sur de Jalisco.

Sin embargo, la presidenta mexicana reiteró que la participación estadounidense se limitó al intercambio de información.

"Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente en inteligencia, información y toda la operación pues la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional, como informamos adecuadamente aquí", indicó

Asimismo, descartó por el momento alguna reunión con el mandatario estadounidense.

"No, todavía no tenemos reunión", zanjó.

Por otra parte, refirió que el martes el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se reunió con el Gabinete de Seguridad en el Palacio Nacional, un encuentro de carácter protocolario tras el operativo contra El Mencho.

"Hasta hoy en la mañana me informaron el resultado de la reunión. Me hablaron ayer (los funcionarios mexicanos), me dijeron: ´Todo salió bien, no hubo problema, fue más bien protocolaria´ (...) ya me dijeron que hubo felicitación y fue una buena reunión, digamos, de comunicación", explicó.

La reunión ocurrió en el contexto de la cooperación bilateral en seguridad, particularmente tras el operativo realizado el pasado 22 de febrero, en el que Oseguera Cervantes murió.

El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Washington lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.

La advertencia de Estados Unidos

La Casa Blanca advirtió a los carteles el martes que aunque hasta el momento no se conocían víctimas estadounidenses en la violencia desatada en México tras el abatimiento del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, habría "graves consecuencias" si fueran heridos ciudadanos de EE. UU.

"En este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre estadounidenses heridos, secuestrados o muertos, y los carteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense, o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo", dijo la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt.

