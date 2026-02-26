Cuba afirma que EE. UU. quiere cooperar para esclarecer el incidente armado en sus aguas

El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Cuba afirmó este jueves que mantiene comunicación con la Administración de EE. UU. sobre el incidente en sus aguas territoriales que se saldó con cuatro muertes y que las autoridades estadounidenses "han mostrado disposición a cooperar".

El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, reiteró además en una breve declaración que la incursión ilegal de la lancha rápida con diez personas armadas a bordo fue "un intento de infiltración con fines terroristas".

Detalles del incidente

El suceso tuvo lugar este miércoles, cuando las tropas guardafronteras detectaron una lancha rápida procedente de EE. UU. y le dieron el alto para su identificación. Según informó el Gobierno cubano, desde la lancha hicieron varios disparos a los que la guardia fronteriza respondió.

En total, cuatro de los diez integrantes de la lancha murieron y los otros seis resultaron heridos. Además, el comandante de la embarcación cubana tuvo que ser atendido.