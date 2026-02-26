Cuba afirma que EE. UU. quiere cooperar para esclarecer el incidente armado en sus aguas
La lancha rápida, que intentó infiltrarse en Cuba, fue interceptada por la guardia fronteriza, resultando en un intercambio de disparos.
El Gobierno de Cuba afirmó este jueves que mantiene comunicación con la Administración de EE. UU. sobre el incidente en sus aguas territoriales que se saldó con cuatro muertes y que las autoridades estadounidenses "han mostrado disposición a cooperar".
- El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, reiteró además en una breve declaración que la incursión ilegal de la lancha rápida con diez personas armadas a bordo fue "un intento de infiltración con fines terroristas".
Detalles del incidente
El suceso tuvo lugar este miércoles, cuando las tropas guardafronteras detectaron una lancha rápida procedente de EE. UU. y le dieron el alto para su identificación. Según informó el Gobierno cubano, desde la lancha hicieron varios disparos a los que la guardia fronteriza respondió.
En total, cuatro de los diez integrantes de la lancha murieron y los otros seis resultaron heridos. Además, el comandante de la embarcación cubana tuvo que ser atendido.