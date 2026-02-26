"Temo por mi seguridad": influencer rechaza vínculo con caída de "el Mencho"

María Julissa, conocida como "Baseball Barbie", niega vínculos con Nemesio Oseguera Cervantes y denuncia amenazas tras rumores sobre el operativo contra el líder del CJNG. ( FUENTE EXTERNA )

La influencer mexicana María Julissa negó públicamente haber proporcionado información que condujera a la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "el Mencho", luego de que su nombre circulara en versiones que la vinculan con el operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las especulaciones surgieron después de que en Zapopan, Jalisco, apareciera una manta con amenazas dirigidas a la creadora de contenido, en la que se le acusaba de haber delatado al capo. El mensaje incluía señalamientos directos y advertencias contra ella y su familia. Autoridades locales confirmaron que tenían conocimiento del hallazgo y de las amenazas.

María Julissa, de 25 años y conocida en redes sociales como "Baseball Barbie" por su cobertura del béisbol mexicano, rechazó cualquier vínculo con Oseguera Cervantes. A través de sus plataformas digitales, donde suma más de 3.5 millones de seguidores, calificó como "totalmente falsas" las acusaciones y pidió a sus seguidores no difundir información no verificada. Señaló que los rumores pueden generar consecuencias graves.

Medios locales habían informado que la influencer habría mantenido una relación con el líder criminal, versión que ella no confirmó y que negó en el contexto de las acusaciones actuales.

Ola de violencia en Jalisco

La muerte de Oseguera Cervantes, tras un operativo de fuerzas especiales mexicanas el domingo, desató una ola de violencia en Jalisco y otros estados. De acuerdo con reportes oficiales, al menos 62 personas murieron en los disturbios posteriores, entre ellas 25 integrantes de la Guardia Nacional. Se registraron vehículos incendiados, bloqueos carreteros, vandalismo y suspensión de clases en varias localidades.

El secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla, declaró que en la captura del líder criminal influyó un "romance" que facilitó información sobre su ubicación, aunque no identificó a la persona involucrada. También indicó que inteligencia estadounidense aportó datos relevantes para ubicar al jefe del CJNG.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a la captura de Oseguera Cervantes, considerado uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Mientras continúan las investigaciones, la influencer afirmó que emitió su declaración para "aclarar directamente" los rumores y evitar que la desinformación continúe circulando. Las autoridades no han presentado cargos contra ella ni la han señalado oficialmente en el operativo.