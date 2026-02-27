La amnistía en Venezuela cumple una semana con 217 excarcelaciones

Liberan a los dos últimos periodistas encarcelados en el país como parte de la amnistía en Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

La amnistía en Venezuela cumplió este jueves una semana de su promulgación por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con 217 excarcelaciones en ese período, tras lo que quedan, según registros independientes, más de 500 presos políticos, lo que mantiene a familiares en las afueras de centros de detención a la espera de nuevas liberaciones.

El pasado 19 de febrero, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría oficialista, aprobó una Ley de Amnistía concebida en principio para casos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, pero que se aplicará de forma específica en 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, pidió hace una semana "máxima celeridad" a la aplicación de la ley, así como revisar casos que no estén contemplados.

Desde entonces, la comisión parlamentaria encargada de garantizar el cumplimiento de la norma, que preside el diputado chavista y excanciller Jorge Arreaza, ha recibido un total de 7.461 solicitudes, de las cuales 4.151 ya fueron respondidas.

En redes sociales, Arreaza indicó que 217 personas fueron liberadas y que 3.934 con medidas cautelares ya tienen libertad plena.

Un país sin periodistas presos

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), los dos últimos periodistas que quedaban detenidos fueron excarcelados este jueves, aunque uno de ellos, Jonathan Carrillo, preso desde julio de 2022, salió con medidas cautelares.

El otro, Pedro Urribarri, detenido desde mayo de 2025, tiene libertad plena.

Ahora "no hay ningún periodista ni trabajador de la prensa detenido", dijo a EFE el secretario general del SNTP, Marco Ruiz.

El sindicato computaba a principios de año un total de 28 periodistas, comunicadores y trabajadores de la prensa "detenidos ilegal y arbitrariamente".

Otras liberaciones

Camilo Roso, exprefecto de un municipio del estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), fue liberado este jueves tras más de cinco años en prisión, acusado de haber ayudado en 2019 al entonces diputado Juan Guaidó a salir de Venezuela.

En las afueras de la cárcel del Rodeo III en el estado Miranda, a 881 kilómetros de su región natal, el también activista del partido opositor Acción Democrática (AD) agradeció a su esposa e hijos y dijo que su familia siempre se preocupó porque recibiera atención médica, al ser un paciente oncológico y haber sufrido dos infartos.

Durante la jornada también salió José Orlando Ramírez Ramírez, quien estuvo detenido casi un año en el Rodeo II por un "video personal".

Ramírez dijo en una breve declaración a la prensa que fue acusado de presunta incitación al odio, al igual que Pedro José González, del estado Bolívar (sur), liberado en la noche de este jueves.

Aún presos

A las 17:26 hora local (21:26 GMT), la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en el país, indicó que quedan 568 de estos detenidos, de los cuales 52 tienen nacionalidad extranjera y 182 son militares.

La mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió "procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos".

En ese sentido, la PUD expresó en X que para "la libertad de todos solo se necesita voluntad política".

El diputado Arreaza aseguró en una entrevista con La Iguana TV, un medio afín al oficialismo, que los tribunales "hoy están 24 horas trabajando" y que habrá taquillas "en todo el país" para recibir solicitudes, con el fin de que "no se generen cuellos de botella".

"Amigos" de EE. UU.

La presidenta encargada reiteró que su país vive una "etapa excepcional" luego del pasado 3 de enero, cuando, indicó, Venezuela fue víctima de "una agresión militar por parte de una potencia nuclear", en referencia a EE.UU., que ese día capturó a Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La líder chavista pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, como "amigo y socio" de Venezuela, el cese del bloqueo contra el país, luego de celebrar que el republicano se refiriera de la misma manera a Caracas en su discurso del Estado de la Unión.