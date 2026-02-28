×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
accidente de avión
accidente de avión

Sube a 20 la cifra de fallecidos por el accidente de un avión de carga en Bolivia

El accidente ocurrió cuando un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia

    Expandir imagen
    Sube a 20 la cifra de fallecidos por el accidente de un avión de carga en Bolivia
    La Fiscalía General del Estado de Bolivia confirmó este sábado que aumentó a 20 la cifra de fallecidos por el accidente de un avión militar. (FUENTE EXTERNA)

    La Fiscalía General del Estado de Bolivia confirmó este sábado que aumentó a 20 la cifra de fallecidos por el accidente de un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia.

    Peritos del caso

    "Los equipos de peritos se desplazaron hasta la ciudad de El Alto para realizar el levantamiento legal de cadáveres y trasladarlos a la morgue de la ciudad de La Paz, donde se practicaron las 20 autopsias: 12 correspondientes a varones, 7 a mujeres adultas y uno a una bebé recién nacida", informó la Fiscalía a través de una nota de prensa.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 