Cuba envía sus condolencias a Irán por el "asesinato" del ayatolá Alí Jameneí

El Gobierno de Cuba envió este domingo sus condolencias a Irán por la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra ese país.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, escribió en sus redes que Cuba envía "sentidas condolencias" al pueblo, al Gobierno y al presidente, Masud Pezeshkian, "por el asesinato del Líder Supremo de la República Islámica de Irán", y las hizo extensivas a sus familiares.

Agregó que ese "execrable acto constituye una violación inescrupulosa de todas las normas del Derecho Internacional y la dignidad humana".

Será recordado en La Habana

Según su mensaje, Jameneí será recordado en Cuba "como un destacado estadista y líder de su pueblo, que contribuyó al desarrollo de las relaciones de amistad entre Cuba e Irán".

Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado con la operación 'Furia Épica', una serie de ataques en los que fueron asesinados el ayatolá, en el poder desde 1989, y buena parte de la cúpula militar de la República Islámica.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos, donde este país mantiene bases militares.

Teherán ha vivido este domingo duros ataques por la mañana con al menos siete oleadas y dos docenas de bombardeos que han causado unos daños y víctimas de los que no ha informado.

Estados Unidos ha intervenido militarmente en los últimos dos meses en Venezuela e Irán, dos aliados clave de Cuba. Además, Washington ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre La Habana, instándole a negociar mientras bloquea toda entrada de petróleo a la isla.