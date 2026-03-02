Cuba instalará 5,000 pequeños sistemas fotovoltaicos en plena crisis energética

microrredes fotovoltaicas como las de la imagen serán instaladas en Cuba para paliar la crisis energética, se anunció este lunes. ( FUENTE EXTERNA )

Cuba va a instalar 5,000 sistemas fotovoltaicos de dos kilovatios donados por China, la mitad de ellos en policlínicos, hogares maternos, casas de abuelos, funerarias, sucursales bancarias, radios y centros de telecomunicaciones, informó este lunes el diario oficial Granma.

El proyecto se anunció en plena crisis energética, condición agravada desde hace un mes por el asedio petrolero de EE.UU. a la isla. Está previsto que este lunes Cuba sufra su mayor apagón histórico, con cerca de un 64 % del país sin corriente de forma simultánea.

"En medio del genocida bloqueo que enfrentamos, en toda Cuba se concretan soluciones energéticas que permiten la vitalidad en policlínicos, bancos, funerarias, hogares maternos y de ancianos, semáforos, panaderías, escuelas. No pueden bloquear el sol ni la solidaridad", escribió en redes sociales el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El plan prevé en concreto destinar 2,671 sistemas a "centros vitales en todos los municipios", mientras que los restantes equipos de generación solar se "ubicará en viviendas aisladas, incluyendo aquellas que nunca han tenido acceso a la electricidad".

Un total de 556 se montarán en policlínicos ,

, Mientras que 461 irán a hogares de ancianos

También 349 se ubicarán en oficinas de la estatal Unión Eléctrica ( UNE )

) 336 en sucursales bancarias

301 en funerarias

240 en instalaciones de la estatal de telecomunicaciones Etecsa

161 se colocarán en hogares maternos.

Objetivo: proteger lo esencial

Elena Maidelín Ortiz Fernández, jefa del proyecto de instalación de estos sistemas en la UNE, aseguró a Granma que instalar estos sistemas en un centro vital municipal es "la herramienta perfecta para proteger lo esencial".

"No se busca con la instalación de estos sistemas de dos kW la autosuficiencia de todo el consumo, sino la supervivencia energética de ese centro, que a la vez contribuye a la vitalidad del municipio y la provincia", explicó.

El bloqueo energético estadounidense sobre Cuba, que la ONU ha calificado de contrario al derecho internacional, ha acelerado de forma dramática la instalación de sistemas solares en el país, aunque esta forma de energía continúa siendo minoritaria en el mix energético nacional.

El año pasado se puso en marcha un gran proyecto para levantar en toda la isla un centenar de parques solares con una capacidad instalada total de 2.000 megavatios (MW), de los cuales ya han iniciado operaciones la mitad.

Alrededor del 80 % del mix energético cubano funcionaba hasta el año pasado con combustibles fósiles. Cuba produce petróleo para satisfacer un tercio de sus necesidades energéticas.