Bukele equilibra su alianza con Trump mientras consolida cooperación millonaria con China

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apuesta a relaciones equilibradas con China y Estados Unidos. ( EFE )

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha consolidado una política exterior basada en el equilibrio entre Estados Unidos y China, al tiempo que fortalece su proyecto político interno con apoyo financiero de Pekín y respaldo político de Washington, según información publicada por EFE.

En marzo de 2019, antes de asumir la presidencia, Bukele visitó Washington y criticó abiertamente a China. "Ellos no juegan con las reglas. No son una democracia, pero se meten en tu democracia", afirmó en inglés ante un auditorio conservador, de acuerdo con EFE.

Seis meses después, ya en el poder, el mandatario firmó un acuerdo con China por más de 500 millones de dólares en cooperación no reembolsable para proyectos de infraestructura. Los fondos se destinaron a obras como la Biblioteca Nacional en el centro de San Salvador y un estadio que proyecta ser el más grande de Centroamérica.

Una relación que se ha estrechado

La relación diplomática entre ambos países se estableció en agosto de 2018, cuando el entonces presidente Salvador Sánchez Cerén rompió relaciones con Taiwán para reconocer oficialmente a la República Popular China.

En ese momento, Bukele cuestionó la decisión y advirtió sobre posibles "trampas de deuda" y riesgos para la soberanía. Sin embargo, en diciembre de 2019 viajó a Pekín acompañado de su hermano y asesor Karim Bukele, donde selló el acuerdo de cooperación.

La embajadora china en El Salvador, Ou Jianhong, agradeció públicamente la mediación de Karim Bukele en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales

Siete años después de sus primeras críticas a China, Bukele mantiene una relación cercana con el expresidente estadounidense Donald Trump, quien lo ha invitado a participar en un congreso de línea crítica hacia Pekín previsto para marzo de 2026.

"Bukele, como todos los presidentes de Latinoamérica, está tratando de navegar tiempos difíciles: por un lado, necesita mantener relaciones comerciales, políticas y de seguridad con Estados Unidos y, por el otro, con China, un potencial inversionista", afirmó Margaret Myers, asesora senior de Diálogo Interamericano, citada por EFE.

Según datos del Fondo Monetario Internacional, las inversiones chinas en El Salvador representaron el 5 % de la inversión extranjera directa entre 2018 y 2021. No obstante, el intercambio comercial ha crecido, especialmente en el sector automotor. Las importaciones provenientes de China aumentaron 400 % respecto a los niveles de 2016, superando a Estados Unidos, Japón y México como principales proveedores del país en ese rubro.

Especialistas consultados por EFE sostienen que la estrategia salvadoreña responde a una tendencia regional, en la que los países de Centroamérica buscan atraer inversión china mientras preservan sus vínculos históricos con Estados Unidos.

"China tiene una gran necesidad de exportar por la capacidad excesiva que tiene de producir. En ese sentido, por pequeño que sea un país, nunca lo verá como un cliente al cual despreciar", señaló Myers.