El Gobierno cubano da luz verde a la creación de pequeñas y medianas empresas mixtas

El Decreto-Ley 114, publicado este martes en la Gaceta Oficial de la República, para su entrada en vigor dentro de 30 días, crea la Sociedad de Responsabilidad Limitada mixta (S.R.L. mixta). ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Cuba dio luz verde a la constitución de sociedades mixtas entre el sector empresarial del Estado y actores privados cubanos, que entre sus facultades, contarán con "autonomía" y la posibilidad de exportar e importar directamente.

El Decreto-Ley 114, publicado este martes en la Gaceta Oficial de la República, para su entrada en vigor dentro de 30 días, crea la Sociedad de Responsabilidad Limitada mixta (S.R.L. mixta), una figura donde "las entidades que se asocien aporten bienes o derechos o transmitan sus respectivos patrimonios sociales a una nueva empresa".

La norma, que fue aprobada por el Consejo de Estado el pasado diciembre, establece como "requisito indispensable" para la constitución de una S.R.L. limitada mixta que "sea capaz de autofinanciarse y generar utilidades" y que "se acogen al mecanismo de gestión, asignación y control de divisas vigente en el país".

Además, dispone los mecanismos para la adquisición, por una entidad empresarial estatal, de participaciones en una sociedad de responsabilidad limitada privada ya existente, y la concertación de contratos de asociación económica.

También permite la absorción, por una sociedad anónima de capital 100 % cubano o una sociedad de responsabilidad limitada estatal, de una sociedad de responsabilidad limitada privada.

El Ministerio de Economía y Planificación es el que "aprueba o deniega" la creación de una S.R.L. mixta dentro del plazo de diez días naturales.

La legislación dispone que pueden dedicarse a "cualquier actividad lícita", excepto a "la prestación de servicios de salud y educación o a actividades relacionadas con las instituciones armadas, salvo en actividades relacionadas con los sistemas empresariales de estos sectores".

Nuevas autorizaciones para el sector privado en servicios sociales

Esta norma es considerada por los economistas un paso que estaba "pendiente", desde que el decreto-Ley 34 de 2021 aprobó la creación de las mipymes privadas, y contemplaba la posibilidad de que las entidades estatales se asociaran con empresas no estatales para crear nuevas personas jurídicas.

Recientemente, el Gobierno cubano autorizó al sector privado a abrir residencias para el cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad.

La decisión establece que los emprendedores interesados en operar en esta actividad deberán contar con "un aval" de la dirección municipal de Salud que "certifique el cumplimiento de las normas del Ministerio de Salud Pública (Minsap)" y estarán obligados a reservar plazas para personas en situación de vulnerabilidad.

