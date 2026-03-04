×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez

Donald Trump insiste en que Delcy Rodríguez "está haciendo un excelente trabajo"

La declaración surge un día después de que surjan informaciones de que Washington prepara una imputación penal contra la líder chavista

    Expandir imagen
    Donald Trump insiste en que Delcy Rodríguez está haciendo un excelente trabajo
    Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. (FUENTE EXTERNA.)

     El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este miércoles en que la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodriguez, "está haciendo un excelente trabajo" y colaborando "muy bien" con su país, comentario que llega un día después de que informaciones aseguraran que Washington prepara una imputación penal contra la líder chavista para ejercer presión sobre su Gobierno.

    "Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, está haciendo un excelente trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir, y el profesionalismo y la dedicación entre ambos países es algo muy grato de ver", escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 