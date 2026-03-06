×
Ecuador y EE.UU. destruyen un campamento de grupo disidente de las FARC cerca de Colombia

El Gobierno ecuatoriano no ha confirmado si hubo arrestos durante la operación

    Expandir imagen
    Ecuador y EE.UU. destruyen un campamento de grupo disidente de las FARC cerca de Colombia
    El campamento pertenecía presuntamente al cabecilla apodado Mono Tole (FUENTE EXTERNA)

    Las Fuerzas Armadas de Ecuador, en colaboración con Estados Unidos, destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos criminales disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

    Ubicación del campamento atacado

    El Gobierno de Ecuador detalló este viernes en un comunicado los alcances de la operación militar conjunta desarrollada el martes en suelo ecuatoriano entre las fuerzas armadas de Ecuador y de Estados Unidos, según anunciaron tanto el Ejecutivo ecuatoriano como el Comando Sur de los EE. UU.

    La operación tuvo lugar en la amazónica provincia ecuatoriana de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, donde los militares ecuatorianos atacaron con información de inteligencia y apoyo estadounidense un campamento que, de acuerdo a la información oficial, pertenecía al cabecilla apodado 'Mono Tole' y tenía capacidad para "entrenar hasta cincuenta narcotraficantes".

    La información gubernamental no precisa si se produjeron arrestos en la operación, ni tampoco el tipo de apoyo operativo o logístico que los militares recibieron de Estados Unidos.

