La campaña presidencial colombiana se reinicia tras elecciones legislativas y consultas

La campaña presidencial colombiana arrancó en firme este lunes tras la definición del día anterior de tres candidaturas de centro, izquierda y derecha, y la elección del nuevo Congreso que muestra la fuerza legislativa de los diferentes partidos, principalmente del oficialista Pacto Histórico y del opositor Centro Democrático.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, fue una de las grandes vencedoras de la jornada electoral, pues obtuvo 3,236,286 votos, equivalentes al 55.2 % del total de sufragios de 'La gran consulta por Colombia', y se convirtió en la candidata presidencial de la derecha.

Con esa votación superó por casi dos millones de papeletas al independiente Juan Daniel Oviedo, revelación de la jornada, que sumó 1,255,510 votos, correspondientes al 21.43 %.

La alta votación obtenida por Oviedo y su perfil popular, más cercano al centro, lo ponen en primer lugar de la fila para ser el compañero de fórmula de Valencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, lo que decidirán esta semana.

"Gracias por su compromiso con la democracia, por todos los que nos han acompañado en este camino. No tenemos que concentrarnos en las diferencias porque con todos los sectores populares de este país podemos construir la nación que nos merecemos. Tenemos que lograr que la libertad sea la que domine, no el miedo", expresó este lunes Valencia en X.

En las consultas del domingo también fueron elegidos la exalcaldesa de Bogotá Claudia López como representante de la centrista 'Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación', con 574,670 votos, y el exsenador Roy Barreras, ganador del izquierdista 'Frente por la vida' con 257,037 sufragios.

Ellos entran formalmente a una carrera que lideran, según las encuestas, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Firmes por la Patria, y la que se espera que se inscriban por lo menos diez candidatos más esta semana, ya que el plazo vence el próximo viernes.

Victoria sin participar

El Pacto Histórico se convirtió el domingo en la fuerza política más votada en el Senado al obtener 25 de los 103 escaños, y en la Cámara de Representantes, compuesta por 183 curules, y en donde todo indica que tendrá 40 asientos. "Somos hoy, según los datos que todavía son preliminares y pueden seguir aumentando, 65 congresistas en ambas cámaras, lo cual sin lugar a dudas hace del Pacto Histórico la fuerza más influyente, más poderosa, no solamente en el Congreso, sino en el país", expresó Cepeda este lunes al evaluar los resultados de las elecciones.

El senador, que esperaba participar en la consulta del 'Frente por la vida', fue excluido semanas antes por una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que argumentó que el izquierdista ya había participado en una consulta similar en octubre pasado.

El ganador de la consulta de la izquierda fue Barreras, que en la primera vuelta, tratará de arrebatar a Cepeda los votos y el liderazgo que hasta ahora le dan las encuestas de intención de voto.

"Lo que palpamos es un evidente miedo, un pánico al Pacto Histórico y a mí como candidato, para participar en los espacios democráticos. Pero ya llegará el momento de medirnos realmente en las urnas y allá nos vemos", señaló Cepeda al hablar de la exclusión en la consulta.

Un reto para De la Espriella

El abogado De la Espriella tampoco participó en las consultas interpartidistas, pero apoyó las listas al Congreso del ultraderechista Movimiento de Salvación Nacional, que consiguió más de 700,000 votos, suficientes para superar el umbral del 3 %.

Con ese resultado, ese partido volverá al Congreso tras más de 20 años ausente, con tres o cuatro senadores. "Hoy logramos algo extraordinario: el umbral para Salvación Nacional. Pese a los ataques, pese a la campaña negra, hoy tenemos una bancada encabezada por Enrique Gómez, que será un senador extraordinario, maravilloso", expresó De la Espriella.

El Movimiento de Salvación Nacional fue fundado por el asesinado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, uno de los políticos colombianos más influyentes del siglo XX, y recuperó su personería jurídica (reconocimiento legal) en diciembre de 2021 bajo el liderazgo de su sobrino, el senador electo Enrique Gómez.

Ese apoyo es clave para De la Espriella, que ahora tendrá que disputar los votos de la derecha con la senadora Valencia, en la que es su primera participación en la política, de la que es un 'outsider'.