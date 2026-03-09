Presidente de Ecuador asegura que había injerencia de Cuba en actividades políticas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este lunes que se había detectado injerencia en actividades "políticas, de disidencia e incluso violentas" en el país andino por parte de Cuba, a cuyos diplomáticos expulsó la semana pasada, incluido su embajador Basilio Gutiérrez.

"De lo que hemos visto, había bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, en actividades también de disidencia, en actividades violentas, incluso, en algunos casos", dijo sin entrar en detalles, en una entrevista con la radio Sucre.

Noboa añadió que cuando, "con evidencia suficiente", se dijo a los diplomáticos cubanos que saliesen del país, estos se pusieron a quemar documentación; "hicieron una parrillada de papeles", dijo.

Cierre de embajadas y expulsión de diplomáticos

El Gobierno cubano anunció este viernes el cese total e inmediato de las actividades de su embajada en Quito tras la decisión del Ejecutivo ecuatoriano de expulsar del país a todo su personal diplomático, consular y administrativo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba aseguró en un comunicado que tomó esta decisión en respuesta a la "arbitraria", "injustificada", "hostil", "unilateral e inamistosa" medida del Gobierno de Ecuador.

"A partir de las 10.00 am (hora de Quito) de hoy 6 de marzo de 2026 el inmueble que hasta la fecha ha albergado la embajada de Cuba en Ecuador cesa sus funciones como sede diplomática", zanjó el comunicado.

La nota agregó que el Ejecutivo cubano "ha decidido prescindir del inmueble utilizado como sede de la Embajada" y retirado "con efecto inmediato, todos los atributos y símbolos identificativos de su misión diplomática en Quito".

El Minrex lamentó no poder mantener una representación diplomática en el país suramericano y criticó la decisión de Quito que, a su juicio, "atenta contra el espíritu de respeto y cooperación que históricamente ha caracterizado las relaciones bilaterales entre ambos países".

El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles la expulsión de todo el personal de Cuba acreditado en el país andino, incluido a su embajador, Basilio Gutiérrez, y también procedió a retirar a su primer diplomático en La Habana.