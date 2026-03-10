Cuba acusa a Noboa de "servilismo evidente" a EE.UU. tras la expulsión de sus diplomáticos
Noboa aseguró el lunes que "había bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, de disidencia y violentas, incluso, en algunos casos
El Gobierno cubano acusó este martes al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de mentir "cínicamente" y actuar con "servilismo evidente para complacer" a EE.UU. tras la expulsión de los diplomáticos de la isla acreditados en el país andino.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, cargó en redes sociales contra Noboa, quien la víspera acusó a los expulsados de injerencia en actividades "políticas", "de disidencia y "violentas" en Ecuador.
Noboa "miente cínicamente, con pretextos fabricados sobre la actuación del personal diplomático de Cuba en esa nación, y se jacta de haberlos expulsado. Lo hace con servilismo evidente para complacer al Gobierno de EE.UU.", afirmó.
Agregó que el presidente ecuatoriano es "conocido por su vocación de desconocer y violar el derecho internacional, en particular, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas" y puso como ejemplo el asalto a la embajada de México en Quito.
- Noboa aseguró este lunes en Radio Sucre que "había bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, en actividades también de disidencia, en actividades violentas, incluso, en algunos casos" y que el Gobierno tenía "evidencia suficiente" al respecto.
El pasado viernes, el Gobierno cubano anunció el cese total e inmediato de las actividades de su embajada en Quito tras la decisión del Ejecutivo ecuatoriano de expulsar a todo su personal diplomático, consular y administrativo en 48 horas.
Cuba se justifica
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba aseguró en un comunicado que tomó esta decisión en respuesta a la "arbitraria", "injustificada", "hostil", "unilateral e inamistosa" medida del Gobierno de Ecuador.
La nota agregó que el Ejecutivo cubano "ha decidido prescindir del inmueble utilizado como sede de la Embajada" y retirado "con efecto inmediato, todos los atributos y símbolos identificativos de su misión diplomática en Quito".