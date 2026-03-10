El primer encuentro de Petro y Rodríguez el viernes será en un puente fronterizo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participa en Viena, en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, el principal órgano multilateral de decisión en materia de drogas. ( EFE/ ANTONIO SÁNCHEZ )

La reunión el próximo viernes entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tendrá lugar en el puente internacional Atanasio Girardot, uno de los cuatro que comunica el departamento de Norte de Santander con el estado de Táchira, informó este martes el Gobierno.

El Atanasio Girardot, también llamado puente Tienditas, es un "símbolo de la integración fronteriza", señaló la Presidencia.

"Esta infraestructura une a los municipios de Villa del Rosario, en Norte de Santander, y Pedro María Ureña, en el estado Táchira, y permite el paso permanente de transporte internacional de carga y pasajeros en una de las fronteras más activas del continente", agregó la información.

Primer encuentro

Este encuentro será el primero de Petro y Rodríguez, que asumió el cargo en reemplazo de Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero en Caracas en una operación militar estadounidense.

El pasado 18 de febrero, Rodríguez y Petro hablaron por teléfono y, tras esa conversación, la presidenta encargada de Venezuela dijo que se reunirían "próximamente", días después de que la Cancillería colombiana anunciara su "posible" viaje a Colombia.

Petro invitó en enero pasado a Rodríguez a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras la detención de Maduro.

Según explicó Delcy Rodríguez tras la llamada telefónica con Petro, el objetivo del encuentro que tendrán este viernes es "seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países".

El 17 de febrero de 2023, Petro se reunió con Maduro en el mismo puente internacional Atanasio Girardot, pero el entonces mandatario venezolano no llegó a pasar al lado colombiano.

El comercio bilateral superó en 2008 los 7,000 millones de dólares pero con la crisis ese intercambio cayó hasta tocar un piso de 222 millones de dólares en 2020.

La recuperación comenzó en 2022, cuando el Gobierno de Petro reanudó las relaciones comerciales con ese país, y el año pasado las exportaciones a Venezuela superaron los 1,000 millones de dólares, según la agencia estatal ProColombia.