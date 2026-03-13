Cuba recibe tercer cargamento de ayuda humanitaria de México

Imagen del segundo cargamento, enviado desde México a Cuba, en medio de la crisis que enfrenta la isla por la falta de combustible. ( AFP )

Dos buques de la Armada de México con unas 1,000 toneladas de alimentos, medicinas e insumos médicos arribaron este viernes a Cuba, el tercer cargamento enviado en un mes a la isla sumida en una grave crisis económica agravada por las presiones de Washington, informó la televisión cubana.

El gobierno de la izquierdista Claudia Sheinbaum ha enviado a la isla en un mes "más de 3,000 toneladas" de ayuda material, fundamentalmente de alimentos, señaló el telediario local.

"Gracias, México, una vez más", dijo la ministra cubana de Comercio Interior, Betsy Díaz, durante la ceremonia de recibimiento de los buques Papaloapan y Huasteco en el puerto de La Habana, según imágenes difundidas por la televisión cubana.

Díaz precisó que la carga incluye alimentos como leche y frijoles, pero también "insumos médicos y algunos medicamentos que fueron donados por el pueblo mexicano".

Según la televisión, parte de esos alimentos fueron entregados por civiles mexicanos en el marco de una campaña de apoyo a Cuba y otra impulsada por el diario mexicano La Jornada.

Crisis agravada en Cuba

Cuba, con 9.6 millones de habitantes, enfrenta una fuerte crisis económica, agravada por la brusca suspensión en enero del suministro de crudo desde Venezuela, luego de la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense, y el bloqueo petrolero de facto que Washington impone a la isla.

En un declaración en cadena de radio y televisión este viernes, en la que confirmó que La Habana mantiene conversaciones con Washington, el presidente Miguel Díaz-Canel elogió el apoyo de Sheinbaum.