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Candidato a vicepresidente pide a Petro hablar claro de "maricas", por crítica homofóbica

El presidente Gustavo Petro realizó comentarios que fueron interpretados como homofóbicos, lo que generó una respuesta contundente de Oviedo

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    Candidato a vicepresidente pide a Petro hablar claro de maricas, por crítica homofóbica
    Candidato a vicepresidente, Candidato a vicepresidente. (FUENTE EXTERNA)

    Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de la candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, de derecha, pidió este viernes al presidente Gustavo Petro que hable "clarito de los maricas", luego de que el mandatario le hiciera críticas veladas por su condición de homosexual.

    "Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas", le dijo Oviedo a Petro en un mensaje en X.

    El mandatario publicó hoy en la misma red social varios mensajes con críticas a la candidatura de Valencia, del partido uribista Centro Democrático, para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, en las que será rival del senador de izquierdas Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, partido de Petro.

    • "Cambios son cambios, pero los vampiros están listos ahí, detrás de pelucas y banderolas rojas y sonrisas, y sus colmillos están sedientos por retornar al poder y despedazar al pueblo humilde de Colombia", manifestó el presidente.

    Contexto político y declaraciones controvertidas

    En el mismo mensaje, Petro hizo un comentario de tinte homofóbico en aparente referencia a Oviedo al señalar: "Aquí estamos es para defender el salario vital a como dé lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros".

    "En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan. A veces retratan mejor al autor que al destinatario", le respondió Oviedo, quien el pasado domingo se convirtió en el fenómeno electoral del momento al obtener 1.25 millones de votos en 'La gran consulta por Colombia', lo que impulsó su nominación para la Vicepresidencia como compañero de fórmula de Valencia, que fue primera.

    Petro suele hacer comentarios sobre sexo y el año pasado, en un consejo de ministros, afirmó que "una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro", declaración que causó controversia y que hoy le recordó Oviedo

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