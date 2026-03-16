Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el sexto en año y medio

Personas observan sus teléfonos en una calle durante el apagón del jueves 5 de marzo, en La Habana (Cuba). El nuevo apagón masivo en Cuba por una avería mantiene desde hace más de 24 horas a seis millones de personas sin corriente, teléfono ni conexión a internet. Incluso el gas y la señal de televisión y radio han fallado temporalmente. ( EFE )

Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento", explicó en redes sociales en Minem.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU.

El jueves 5 de marzo pasado las autoridades cubanas informaron que una avería en el sistema eléctrico había dejado a seis millones de personas sin corriente, teléfono ni conexión a internet. Indicaron que incluso el gas y la señal de televisión y radio habían fallado temporalmente.

Horas después indicaron que la recuperación del fluido eléctrico era lenta, "en parte por la falta de combustible fruto del asedio petrolero de EE. UU., que impide producir energía con motores de generación, la palanca rápida empleada en grandes apagones previos".

Cuba importaba esos combustibles (porque no puede refinar el petróleo nacional), pero desde enero estos derivados no entran en el país por el cerco de Washington.

Conversaciones con Estados Unidos

El viernes pasado, en medio de la crisis que se ha acrecentado tras el inicio de la guerra en Medio Oriente y su impacto en el precio del petróleo, el gobierno de Cuba anunció el inicio de conversaciones con Estados Unidos para solucionar la crisis que vive actualmente la isla

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, hizo el anuncio en una alocución televisada a todo el país.

Afirmó que el diálogo en curso está orientado a buscar soluciones "a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones".

Aseguró que el propósito de las conversaciones "es, en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución"