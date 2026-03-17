Cuba logra reconectar el 45 % de sus termoeléctricas tras 24 horas de apagón nacional

Las autoridades han señalado que el restablecimiento del servicio se realiza "de forma gradual en la medida que las condiciones del SEN lo permitan". ( FUENTE EXTERNA )

Siete de las 16 unidades de producción térmica de Cuba ya están funcionando a mediodía de este martes tras el apagón nacional registrado la víspera, según la última actualización del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Hasta este momento se ha logrado interconectar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) desde la provincia de Pinar del Río (extremo oeste) hasta Holguín (noreste), aunque los cortes de suministro son generalizados en amplias zonas del país.

En La Habana, donde más avances se han registrado, se ha restablecido el suministro a 384,372 clientes, lo que representa el 44.5 % del total en la capital, de acuerdo con datos de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

Las autoridades han señalado que el restablecimiento del servicio se realiza "de forma gradual en la medida que las condiciones del SEN lo permitan".

Provincias afectadas por el apagón

De las 15 provincias de la isla faltan por conectar al SEN tres (Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo), todas en el extremo oriental, que hasta ahora sólo cuentan con microsistemas activados que permiten generar energía para servicios vitales como los hospitales, sistemas de telecomunicaciones, abasto de agua y elaboración de alimentos.

Entre las centrales termoeléctricas que han sincronizado nuevamente al SEN en las últimas horas están la Antonio Guiteras, de Matanzas (oeste), y la Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos (centro), dos de las principales generadoras del país.

El sexto apagón nacional que registra Cuba en apenas año y medio tuvo lugar este lunes, sobre las 13:40 hora local (17:40 GMT) cuando, por motivos aún por establecer, el SEN experimentó una desconexión total.

Situación crítica del sistema eléctrico

La situación energética ya era crítica en Cuba antes de este nuevo apagón nacional. La Habana sufría apagones de unas 15 horas diarias y en las provincias los cortes alcanzan los dos días seguidos.

La mayoría de las caídas del SEN, de las que la isla ha tardado días en recuperarse, estuvieron asociadas a fallos y averías, principalmente en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, aunque los desastres naturales también jugaron un papel.

Cuba suma ya seis apagones nacionales (y otros tantos parciales) desde octubre de 2024 por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE. UU.

Esta medida de Washington, que ha paralizado parte del sistema de generación eléctrico que precisa diésel y fueloil, está paralizando casi por completo la actividad económica de la isla y disparando el descontento social.

En los últimos días se han registrado varias protestas, principalmente en La Habana. Una manifestación en Morón (centro) el viernes pasado acabó en un episodio de violencia y con cinco detenidos.