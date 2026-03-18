De la Guardia Presidencial a ministro de Defensa de Venezuela: ¿quién es Gustavo González López?

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, juramenta al general en jefe del Ejército de Venezuela Gustavo González López. ( FUENTE EXTERNA )

El general en jefe del Ejército de Venezuela Gustavo González López, sancionado por violación a los derechos humanos por parte de EE. UU. y la Unión Europea (UE), se convirtió en el nuevo titular de Defensa del país, en sustitución de Vladimir Padrino López, el más antiguo ministro de Nicolás Maduro que no pudo evitar que Washington capturara al líder chavista.

González López, de 65 años, entra al despacho ubicado dentro del mayor complejo militar de Venezuela, el Fuerte Tiuna, en Caracas, poco más de dos meses después de haber sido designado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

En el pasado, el militar estuvo dos veces al frente del temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como director general, primero entre 2014 y 2018 y luego de 2019 a 2024, ambos por designación de Maduro, hoy detenido en Nueva York junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, también capturada el pasado enero en medio de los ataques estadounidenses en territorio venezolano.

Tanto la DGCIM como el Sebin han sido señalados por organizaciones no gubernamentales y la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela como responsables de violaciones de derechos humanos.

Te puede interesar Delcy Rodríguez destituye al jefe de la guardia presidencial de Maduro tras señalamientos

Protestas de 2014

En 2020, la misión de Naciones Unidas dijo haber encontrado "motivos razonables para creer" que González López "tuvo conocimiento, participó y contribuyó en la comisión de graves violaciones y delitos contra opositores políticos focalizados al Gobierno que tuvieron lugar en el Sebin a partir de 2014, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo actos de violencia sexual".

La misión ha pedido investigar al militar y aseguró haber recibido información de testigos sobre "relaciones de confianza" entre González López y el actual ministro de Interior, Diosdado Cabello, de quien recibía "órdenes directas".

Tampoco es la primera vez que González López ocupa un cargo ministerial, ya que fue titular de Interior entre 2015 y 2016.

EEUU, Canadá, Suiza y la UE

El nuevo responsable de Defensa fue sancionado por EE.UU. en 2015, durante el Gobierno del entonces presidente Barack Obama, que lo acusó de haber participado de forma directa o indirecta en actos represivos que constituyen un "abuso serio" o violación de los derechos humanos.

La Casa Blanca señaló entonces que, bajo su dirección, el Sebin tuvo un papel importante en las acciones represivas en contra de la población civil durante las protestas en Venezuela, incluyendo detenciones extrajudiciales, y hasta la fecha continúa en la lista de sancionados de la OFAC.

González López, quien también fue asesor de Seguridad e Inteligencia de Maduro, fue sancionado por Canadá en 2017 junto con otros 39 nombres como Maduro, Padrino López y Cabello, a quienes el Gobierno del país norteamericano señaló entonces como responsables "del deterioro de la democracia en Venezuela".

Un año después, en 2018, fue sujeto de sanciones por parte la UE y Suiza también por violaciones a los derechos humanos.