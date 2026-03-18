Regresan a Kenia 215 policías desplegados en la misión internacional de seguridad en Haití

LLegada de las tropas de Kenia, procedentes de Haití, al aeropuerto de Nairobi. ( EFE )

Un total de 215 policías kenianos desplegados en la misión internacional de seguridad en Haití regresaron la pasada noche a Kenia, informó este miércoles el Ministerio del Interior del país africano.

"215 agentes de policía, que conformaron el segundo contingente de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, han regresado sanos y salvos a casa", publicó la cartera ministerial en su cuenta de la red social X.

El secretario principal (viceministro) de Seguridad Interna de Kenia, Raymond Omollo, junto a otras autoridades, recibió a los agentes en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta (JKIA) de Nairobi y honró la memoria de los "tres valientes oficiales que dieron su vida" durante el despliegue en la MSS.

Omollo describió en X esta misión como "histórica" y elogió el papel de los agentes kenianos por su "servicio a la paz y la estabilidad mundial".

"Su respuesta al llamado del deber fue rápida y abnegada. En tierra extranjera, en condiciones difíciles y a menudo peligrosas, junto a la Policía Nacional de Haití, mantuvieron los más altos estándares de profesionalismo, disciplina y valentía, enarbolando la bandera de Kenia con distinción", añadió el viceministro.

El anuncio del canciller dominicano

El día anterior, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, anunció que la denominada Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF), respaldada por la ONU y que reemplaza a la MSS, debería estar plenamente desplegada en Haití para octubre de este año, cuando se espera contar con unos 5.500 efectivos.

La GSF, en la que se espera que fuerzas de Chad sustituyan gradualmente a las de Kenia, fue concebida como una ampliación de la anterior misión multinacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia, creada para ayudar a la Policía haitiana a hacer frente a las bandas armadas que controlan amplias zonas del país.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en octubre de 2023, a petición del Gobierno haitiano, el despliegue por un año prorrogable de la MSS, que se materializó en junio de 2024 -cuando llegó el primer contingente de la Policía keniana al país- y cuyo mandato concluyó el pasado octubre.

La MSS se vio limitada por la falta de tropas, financiación y equipamiento, ya que tanto esa operación como la nueva fuerza dependen de contribuciones voluntarias de los Estados miembros.

Aunque la previsión inicial era de 2,500 efectivos, finalmente se desplegaron en torno a un millar, en su mayoría kenianos.

Pero la misión no consiguió recuperar ningún territorio controlado por las bandas haitianas, pese a las numerosas operaciones contra sus líderes, cuyas acciones han provocado el desplazamiento interno de más de 1.3 millones de personas.

La crisis de seguridad en Haití ha causado miles de muertos en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las pandillas armadas, que en gran parte utilizan armas introducidas ilegalmente desde Estados Unidos.