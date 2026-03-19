Secretario de EE.UU. dialoga con la canciller salvadoreña sobre la defensa de los derechos

Autoridades diplomáticas dialogan sobre el compromiso de El Salvador ( FUENTE EXTERNA )

El Secretario de Estado Adjunto de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, Riley Barnes, dialogó con la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, sobre el compromiso de El Salvador con la defensa de derechos fundamentales de los ciudadanos.

La Embajada estadounidense en el país centroamericano informó este jueves en X que también se abordaron temas relacionados a la seguridad y apuntó que "Estados Unidos comparte la opinión de que la justicia, la ley y el orden son esenciales para la defensa de los derechos humanos".

La embajada señaló que la nación norteamericana "espera continuar colaborando con El Salvador en estos temas cruciales".

Críticas al régimen de excepción

El Salvador ha sido señalado, por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, de violentar derechos en el contexto de la implementación de un régimen de excepción contra las pandillas, próximo a cumplir cuatro años de vigencia.

Además, un informe revelado recientemente concluye que en el contexto de la implementación de dicho régimen en el país se habrían cometido violaciones a derechos humanos que "podrían constituir crímenes de lesa humanidad".

Bajo el régimen de excepción, defendido por el Gobierno y respaldado por buena parte de la población, se han encarcelado a más de 91.300 personas acusadas de ser pandilleros o tener vínculos con esos grupos, y han muerto bajo custodia de agentes del Estado al menos 500 detenidos, lo que ha encendido las alarmas de los defensores de derechos humanos.