Dictan detención preventiva para un hijo de expresidente de Bolivia por lavado de dinero

Marcelo Arce Mosqueira (c), hijo mayor del expresidente de Bolivia Luis Arce, es trasladado por agentes de la Policía al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz para una audiencia cautelar este viernes, en Santa Cruz (Bolivia). ( EFE )

Un juzgado de Bolivia dispuso este viernes la detención preventiva por 140 días de Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del expresidente Luis Arce (2020-2025), dentro de una investigación por el supuesto delito de "legitimación de ganancias ilícitas" que alcanza también al exmandatario y a sus otros dos hijos.

En una audiencia que se realizó en Santa Cruz, la Justicia ordenó que Arce Mosqueira sea encarcelado preventivamente por ese periodo en el penal de Palmasola, el más conflictivo del país situado en esa ciudad oriental que es la más poblada de Bolivia, confirmó a los medios su abogado defensor, Wálter Suárez.

"Han dispuesto la detención preventiva por la existencia de elementos que determinan la concurrencia del tipo penal de legitimación de ganancias", explicó Suárez.

El jurista sostuvo que "la decisión ha sido excesiva", ya que, según dijo, el Ministerio Público "no pudo probar" que Arce Mosqueira hizo "movimientos millonarios", por lo que se interpuso un recurso de apelación.

El fiscal del caso, Néstor Tórrez, explicó a los medios que Arce Mosqueira es investigado porque "conjuntamente con su núcleo familiar en la función pública, habrían utilizado recursos económicos" para adquirir distintos bienes en La Paz y Santa Cruz "y en el sistema financiero habrían realizado movimientos económicos".

Tórrez indicó que ahora el Ministerio Público tiene seis meses para completar la investigación, que incluirá auditorías financieras y jurídicas.

El hijo del expresidente Arce fue detenido el miércoles dentro de una investigación por el posible delito de "legitimación de ganancias ilícitas" en la que también están incluidos el exmandatario y sus otros dos hijos, Rafael y Camila, cuyo paradero es desconocido.

Luis Arce se encuentra en prisión preventiva en La Paz desde finales de 2025 investigado por un caso de corrupción cuando fue ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Denuncias y auditorías en YPFB relacionadas con la familia Arce

Cuando Marcelo Arce fue detenido, el Ministerio de Gobierno (Interior) señaló que el hijo del expresidente se hacía pasar como funcionario de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Este viernes, el presidente de YPFB, Yussef Akly, denunció un presunto desfalco de 1.000 millones de bolivianos (unos 144 millones de dólares) en el que estaría involucrado el entorno familiar del expresidente Arce y apuntó específicamente a Marcelo Arce como parte de una estructura criminal.

Akly explicó que una auditoría interna identificó irregularidades en dos contratos para la compra de aceite de soya destinado a la producción de biodiésel, en los que se habrían entregado anticipos millonarios sin retorno para la empresa estatal.

Indicó que, tras la aprehensión de Marcelo Arce se verificó la existencia de dinero, documentos de YPFB y otros elementos relacionados con la estatal.

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