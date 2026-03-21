¿Cuál es el país más feliz de Latinoamérica?

Costa Rica se posiciona como el país más feliz de Latinoamérica y ocupa la sexta posición en la clasificación mundial. ( FUENTE EXTERNA )

La felicidad en América Latina no suele ser silenciosa. Tiene ritmo de tambor, aroma a comida y volumen de carcajada colectiva. No es una felicidad ingenua; sabe de crisis económicas, de incertidumbres políticas, de historias heridas. Pero ha aprendido a sobrevivir bailando.

En las ciudades de la región, el espacio público es escenario y refugio. Las plazas se llenan de vendedores, niños, músicos improvisados. La conversación fluye con naturalidad, incluso entre desconocidos. Allí la soledad tiene menos oportunidades: siempre hay un vecino dispuesto a comentar el clima, el partido o la vida.

La doctora salvadoreña en psicología y directora del Centro de Terapias Integrales (Crecer), Flor de María Chicas, relaciona la felicidad con "una decisión en donde las personas, de acuerdo a sus experiencias, deciden que les hace feliz".

En Latinoamérica se comparte una vocación por la cercanía. La familia, en su versión extendida, ruidosa y solidaria, actúa como red emocional. Los amigos son hermanos elegidos. Las celebraciones, incluso las más modestas, se convierten en rituales de resistencia frente a la adversidad. En la región, el bienestar suele medirse en vínculos.

También hay una relación íntima con la naturaleza. Desde selvas densas hasta cordilleras infinitas y mares que abrazan dos océanos, el paisaje no es un telón de fondo, sino un protagonista cotidiano.

El contacto con lo natural se filtra en la cultura, en la música, en la manera de entender el tiempo: menos lineal, más cíclico.

Sin embargo, cuando los estudios internacionales preguntan por la satisfacción con la vida, un nombre aparece de manera recurrente como el más feliz de la región.

Costa Rica: donde la felicidad se llama “pura vida”

Costa Rica ha hecho de la expresión “pura vida” algo más que un saludo. Es una declaración de principios. Una manera de decir: estamos felices. En sus mercados, en sus parques, en sus barrios, la palabra circula como una contraseña compartida. No promete perfección. Promete actitud.

Este pequeño territorio tropical ha encabezado durante años los índices de felicidad en América Latina. Y aunque ningún país está libre de desafíos, hay algo en su tejido social que amortigua el golpe de las crisis y amplifica la sensación de bienestar.

Quizá la clave esté en que Costa Rica no ha perseguido la grandeza estridente, sino el equilibrio. No compite por ser potencia militar ni por dominar titulares globales. Prefiere cultivar una identidad basada en la estabilidad, la convivencia y el respeto por la naturaleza.

En el “Informe Mundial de la Felicidad 2025” (World Happiness Report), publicado por el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford, en colaboración con Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Costa Rica se posiciona como el país más feliz de América Latina y ocupa la sexta posición en la clasificación mundial.

El estudio examina a más de 147 naciones y las evalúa en una escala del 1 al 10. “La puntuación se determina a partir de cómo las personas perciben su calidad de vida en conjunto, así como de la frecuencia con la que experimentan emociones positivas y negativas”, indica el informe.

Según la investigación, "México es el segundo país más feliz de Latinoamérica", ubicándose en la novena posición a nivel mundial y entrando por primera vez entre los diez más felices del planeta. Detrás se encuentra Uruguay, El Salvador, Chile, Panamá, Guatemala, Nicaragua y Argentina que entran en el top 50 del informe.

Las variantes que se tomaron en cuenta para medir la felicidad fueron el PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida saludable, la libertad, la generosidad y la corrupción.

En cuanto a la clasificación de “emociones positivas”, entre los diez primeros a nivel mundial, se encuentran seis países de América Latina, tres del Sudeste Asiático y uno de África.

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Posición mundial de la felicidad

A nivel global, los países nórdicos vuelven a liderar la clasificación de felicidad, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Suecia se mantienen entre los cuatro primeros, en el mismo orden.

“Los intervalos de confianza de la clasificación muestran que Finlandia sigue en un grupo independiente, seguida de Dinamarca e Islandia en un grupo de dos, y Suecia en un rango que va del 4 al 8”, destaca el documento.

Entre los países industriales que quedaron fuera de los diez primeros puestos entre 2013 y 2025 se encuentran Suiza (3 en 2013, 1 en 2015 y 13 en 2025), Canadá (6 en 2013 y 18 en 2025) y Australia (10 en 2013 y 11 en 2025).

Este año, por primera vez, ninguna de las grandes potencias económicas mundiales se ubicó entre los 20 primeros. Estados Unidos quedó en la posición 24 y China en la 68. Quizá, la gran lección sea que, la felicidad no se mide únicamente de cuánto se tiene, sino de cómo se vive lo que se tiene.

En el caso de los países menos felices, las clasificaciones no son tan fáciles de comparar, ya que en 2013 había 156 países clasificados, en comparación con los 147 de este año.

Togo fue el país menos feliz en 2013 y desde entonces ha ascendido veinte puestos, con una evaluación de vida promedio casi 1.4 puntos más alta que entonces. Afganistán ha experimentado la situación inversa, con una caída de casi 2.7 puntos entre 2013 y 2025.

“La evaluación de vida promedio es ahora de 1,36, con diferencia la puntuación promedio más baja jamás observada en todos nuestros informes. Además, la vida es especialmente difícil para las mujeres afganas, ya que su promedio es de tan solo 1.16 puntos”, señala Oxford en el informe.

(Texto: Carlos Amaya)

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