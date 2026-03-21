Activistas de México y EEUU refuerzan monitoreo de contaminación en playas de la frontera

Organizaciones ambientales de México y Estados Unidos reforzaron este sábado el monitoreo de la contaminación en la región fronteriza, donde el flujo de residuos y bacterias afecta tanto a las playas mexicanas de Tijuana (Baja California Norte), como a las del sur de California (EE.UU.).

Frank Saús, director operativo de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, destacó que estos esfuerzos se desarrollan en coordinación con colectivos y organismos, como San Diego Coastkeeper, con quienes mantienen proyectos de análisis y seguimiento de la calidad del agua.

"Uno de los proyectos importantes es ver si el flujo de la basura va de Estados Unidos a México o de México a Estados Unidos. Es algo que tenemos en común", señaló Saús.

El activista explicó que la dinámica geográfica de la región influye directamente en este fenómeno, ya que gran parte de la cuenca se encuentra en territorio mexicano.

"Tijuana es una cuenca; dos terceras partes están en México y una tercera parte en Estados Unidos. Ellos (EE.UU.) están haciendo acciones para que la basura no llegue ni de aquí para allá ni de allá para acá, y nosotros apenas nos estamos involucrando en ver qué tenemos: barreras, políticas, y cómo trabajar en eso", detalló.

Contaminación bacteriológica

Como parte de estos esfuerzos, ambas organizaciones desarrollaron una plataforma digital conjunta denominada 'Una Costa, Una Comunidad', en la que publican datos sobre la calidad del agua en ambos lados de la frontera.

"Tenemos un mapa donde vemos cómo se ha comportado México y cómo se ha comportado Estados Unidos. Si una semana yo tenía datos muy altos y la siguiente semana tú tienes datos muy altos, analizamos si se fue la basura o los contaminantes para allá", explicó.

Saús subrayó que uno de los principales problemas en las playas de Baja California no son los residuos sólidos, sino la contaminación bacteriológica.

"Baja California tiene de las playas más contaminadas, pero no por residuos sólidos, sino por enterococos, que son residuos fecales por descargas al mar", indicó.

En ese contexto, destacó la importancia de las acciones comunitarias como Salvemos la Playa, un evento con más de 20 años de trayectoria que se realiza en el marco del Día Mundial del Agua.

"Es un evento comunitario que tenemos haciendo por un poco más de 20 años. Invitamos a la comunidad a venir a varios puntos de aquí de Tijuana, sobre todo en la costa, en la playa, en la que venimos a hacer una recolección de residuos sólidos", expresó.

Además de la limpieza de playas, estas actividades buscan generar conciencia entre la población sobre la situación ambiental en la región.

"Muchas personas que vienen a Tijuana, que no son de aquí, piensan que la playa está muy contaminada. Estos eventos buscan que sepan que también es agua fría, no necesariamente contaminada", añadió.

Acciones de monitoreo en ambas costas

Las acciones de monitoreo también abarcan playas estadounidenses como Imperial Beach y Coronado Beach, donde se realizan análisis similares para identificar patrones de contaminación.

No obstante, Saús reconoció que, aunque existe coordinación y generación de datos, aún falta avanzar hacia soluciones concretas.

"Todavía no llegamos a la parte de qué hacemos juntos, pero las autoridades ya están conscientes. Ese es el primer paso; ahora faltan planes de acción", concluyó.

La contaminación del agua en la frontera entre California y México, especialmente en la cuenca del Río Tijuana, representa una crisis ambiental y sanitaria relevante en la región, provocada en mayor medida por descargas de aguas residuales sin tratar, basura y sedimentos.

Entre 2015 y 2026, se documentaron cientos de millones de galones de descargas, más de 1.600 días de cierres de playas, incluyendo periodos de hasta 1.000 días consecutivos, así como planes de inversión superiores a los 600 millones de dólares, según datos oficiales.