Cuba se prepara ante posible agresión militar de Estados Unidos en medio de creciente tensión

Imagen de archivo de Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Exteriores de Cuba. ( EFE )

El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que las fuerzas armadas del país se están preparando ante la posibilidad de una agresión militar por parte de Estados Unidos, en medio de la creciente tensión entre ambos países.

"Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar", expresó el funcionario en una entrevista con el programa "Meet the Press" de NBC News.

Cossío aseguró que Cuba mantiene una postura de defensa permanente y que el país está dispuesto a movilizarse en su conjunto ante cualquier escenario de conflicto.

"No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparamos", agregó.

Medidas y tensiones en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte deterioro en las relaciones bilaterales, tras una serie de medidas y advertencias de Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han señalado que Cuba podría enfrentar presiones más severas, incluso con referencias a una posible intervención.

En ese sentido, Rubio llegó a advertir que las autoridades cubanas deberían estar preocupadas por el rumbo de los acontecimientos.

Además, en enero, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, como parte de una estrategia para intensificar la presión económica sobre la isla.

Esta política ha agravado la crisis energética en el país, marcada por apagones prolongados y limitaciones en servicios básicos.

En los últimos días, el propio Trump afirmó que sería un "honor" tomar control de Cuba, declaraciones que han incrementado la preocupación sobre un posible escalamiento del conflicto.

En medio de este escenario, el Gobierno cubano insiste en que se prepara para distintos escenarios, aunque mantiene que una confrontación directa no es el desenlace más probable.