Fujimori y López Aliaga empatan pero no pasan del 12 % de votos en Perú, según sondeo

Keiko Fujimori anunció el 30 de octubre del pasado año que será candidata a la presidencia de Perú por cuarta ocasión. ( EFE )

Los candidatos presidenciales peruanos Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga siguen empatados en intención de voto en las elecciones generales del 12 de abril, aunque ninguno sobrepasa el 12 %, según reveló una encuesta publicada este domingo en el diario peruano, El Comercio.

Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cuenta con un 11.9 % de intención de voto y tiene su mayoría de apoyo en el oriente del país andino con 21.7 % y también en Lima y Callao (14.4 %).

Mientras que el exalcalde de Lima y ultraconservador López Aliaga, alcanza el 11.7 % de los votos con un apoyo mayoritario en Lima, donde la cifra asciende al 19.1 % en intención de voto.

La última encuesta antes de los debates presidenciales

El sondeo, realizado por Datum, es el último antes de los debates presidenciales que iniciarán este lunes y que se extenderán por seis días, debido a que a estos comicios se presentan 35 candidatos presidenciales.

Durante la campaña electoral, ambos candidatos se han disputado el primer puesto con pequeños márgenes de diferencia, aunque la evolución de la fujimorista ha sido más positiva, pues según la encuesta de Datum de diciembre de 2025, Fujimori registró 7.5 % frente al 11.9 % de mediados de marzo.

En tercera posición despunta el candidato izquierdista, Alfonso López Chau, del partido Ahora Nación, que tiene 6.5 % frente al 5.5 % que registraba hace dos semanas.

El exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) tiene un apoyo bastante regular en el territorio del país y llega al 9.3 % en el centro, aunque solo alcanza el 5.1 % en Lima.

Le sigue el cómico Carlos Álvarez, de País para Todos, que se mantiene en el 5 % y justo por debajo se encuentra el candidato de centro derecha Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con un 4.6 %, y que hace unas semanas aparecía en posiciones bajas de las encuestas.

El exministro es uno de los candidatos que más ha crecido desde diciembre de 2025: pasó del 0.7 % de intención de voto a ubicarse en quinto lugar.

Más abajo, está el empresario César Acuña, del partido Alianza para el Progreso, que bajó al 3.6 %, el derechista Wolfgang Grozo (2.5 %), el exalcalde de Lima Ricardo Belmont (2.4 %), el excongresista Yohny Lescano (2.3 %) y el izquierdista Roberto Sánchez (2 %).

La encuesta indicó que el 18.1 % del electorado aún no decide su voto, mientras que el 17.7 % planea votar en blanco o anularlo.

El estudio se realizó a 1,500 personas a nivel nacional entre el 13 y el 17 de marzo, con un 95 % de confianza y un margen de error del 2.8 %.