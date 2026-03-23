Sube a 34 el número de militares colombianos muertos en el accidente de un avión Hércules

El accidente ocurrió a las 9:50 hora local (14:50 GMT), cuando la aeronave FAC 1016, que cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar, por causas que aún son materia de investigación. ( EFE/ RASTREO DE REDES )

El número de militares muertos en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), ocurrido este lunes en el departamento amazónico de Putumayo, subió a 34, mientras que 70 más resultaron heridos y otras 21 personas permanecen desaparecidas, según autoridades regionales.

"El reporte que tenemos actualmente es de 34 personas que fallecieron y 70 heridos de los cuales 48 fueron trasladados al Hospital Militar de Bogotá", dijo el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, a Noticias Caracol.

De los otros 22 heridos, doce fueron trasladados al Hospital María Inmaculada, en Florencia, capital del vecino departamento del Caquetá, y diez permanecen en un dispensario de la Fuerza Aérea en Puerto Leguízamo, donde ocurrió el accidente.

A primera hora de la tarde, el gobernador había confirmado ocho muertos y 83 heridos, lo que significa que varios de ellos fallecieron posteriormente.

Acciones de rescate y respuesta institucional

Según la FAC, el avión, que transportaba a 125 personas entre miliares del Ejército, tripulantes de la Fuerza Aérea y miembros de la Policía, cayó a tierra y se incendió poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, localidad situada en la zona de frontera con Ecuador y Perú.

El gobernador añadió que las cifras de las que dispone de muertos y heridos suman 104 personas, y dado que en el avión viajaban 125, "faltarían 21 personas por identificar que en este momento no hemos podido aclarar dónde se encuentran".

Las Fuerzas Militares se han abstenido de dar nuevas cifras de heridos y fallecidos por respeto a las familias y el Ejército pidió a la prensa "evitar la difusión de información no confirmada", dada la confusión reinante.

Mientras tanto, al Hospital Militar Central de Bogotá llegaron a lo largo de la tarde ambulancias con heridos que fueron trasladados en avión desde Puerto Leguízamo, donde, con la ayuda de lugareños, los organismos de rescate siguen buscando a las personas que no aparecen en los registros de muertos ni lesionados.