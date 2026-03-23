Opositores cubanos buscan priorizar la amnistía general en potencial negociación con EE. UU.

El colectivo opositor cubano Foro Acción por la Amnistía 2026 abogó este lunes por priorizar, en una potencial mesa de negociación entre Cuba y EE. UU., el tema de la liberación de los presos políticos y la despenalización del disenso.

En la conferencia de prensa de presentación de la iniciativa, el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa consideró "fundamental" que la propuesta de "amnistía de todos los presos políticos" salga "de la sociedad cubana y no del Gobierno" de la isla.

"Por eso creo que estamos en circunstancias justas y en el momento preciso para avanzar en esta cuestión", recalcó Cuesta en referencia al actual momento político, dominado por la presión de EE. UU. a Cuba.

Propuesta de Ley ante la Asamblea Nacional

La premisa de este colectivo es que "el primer paso hacia una transición Democrática" sea "la amnistía de los presos políticos y la despenalización del disenso", según el comunicado de los organizadores.

Para presentar el proyecto de Ley ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) sus impulsores deben contar con el aval de al menos 10,000 firmas certificadas por el Consejo Electoral de La Habana.

Cuesta reconoció que "la sociedad civil cubana va madurando en una dirección fundamental para alcanzar lo que quiere: la liberación de los presos políticos".

"Ya se están realizando algunas asambleas en todo el país, pero es importante en este momento, cuando la sociedad está pidiendo un cambio, trabajar sobre los presos políticos, que sean liberados y que los derechos cubanos sean respetados", indicó.

Exigencias del colectivo opositor

Por su parte, Carolina Barrero, una de las coordinadoras del grupo, señaló que "no podrá haber ningún tipo de conversación; si no se pone en primer lugar la amnistía de los presos políticos y la despenalización del disenso".

Sobre la excarcelación de 51 presos, anunciada el pasado 13 de marzo por Gobierno cubano; otra de las coordinadoras, Amelia Calzadilla, puntualizó que se ha excarcelado algunos presos políticos, "pero no tienen una libertad plena porque no hay un marco jurídico que permita que se borren esos delitos".

"La materialización del foro y la construcción de un proyecto de ley fuerte servirá también para que no ocurra lo que sucede en Venezuela", apostilló.

En ese país suramericano, explicó, las decisiones "siguen viniendo de parte del Gobierno chavista. Nosotros queremos tener más vinculación y participación", apuntó Calzadilla.

Más de 50 organizaciones como Arco Progresista, D´Frente, Ciudadanía y Libertad y Consejo para la Transición Democrática en Cuba conforman el Foro.

También forman parte conocidos activistas y opositores históricos como Manuel Cuesta Morúa, el preso político Félix Navarro, y las académicas Alina Bárbara López y Jenny Pantoja, además de familiares de presos por motivos políticos.