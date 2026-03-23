Bolsonaro deja la UCI y es trasladado a una habitación en el hospital donde está internado

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro dejó este lunes la unidad de cuidados intensivos (UCI) y fue trasladado a una habitación en el hospital DF Star de Brasilia, donde permanece ingresado desde el pasado 13 de marzo, según fuentes médicas citadas por el portal G1.

De acuerdo con declaraciones del médico de cabecera de Bolsonaro, Dr. Brasil Caiado, pese al traslado, el exmandatario aún no tiene fecha prevista de alta hospitalaria, tal y como se había informado en la mañana de este lunes en el último parte médico.

En el boletín, los galenos habían anunciado que el exmandatario podía salir de la UCI en las próximas 24 horas si mantenía una "evolución satisfactoria" ya que venía evolucionando de forma "clínicamente estable".

El líder de la ultraderecha brasileña, condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, fue hospitalizado tras sufrir una neumonía derivada de una broncoaspiración mientras dormía en su celda de la penitenciaría militar de Papuda.

El ex jefe de Estado (2029-2022), de 71 años, continúa con tratamiento de antibióticos y recibiendo fisioterapia respiratoria y motora.

Los problemas de salud del exmandatario son achacados por Bolsonaro a la puñalada que sufrió en 2018 durante las elecciones y desde que fue condenado, según su familia, la situación ha empeorado en los últimos meses con crisis recurrentes de hipo, mareos y vómitos.

Prisión domiciliaria

Sus abogados han solicitado en diversas oportunidades al Supremo que le conceda al expresidente la prisión domiciliaria por razones "humanitarias" y aunque hasta la fecha todos los recursos han sido rechazados parece que la situación puede cambiar en los próximos días.

Este mismo lunes, la Fiscalía General de Brasil se pronunció a favor de concederle prisión domiciliaria al exmandatario por razones de salud, en respuesta a una solicitud de la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal general, Paulo Gonet, sostuvo que el estado de salud del exmandatario requiere una atención constante que, en su opinión, puede ser mejor proporcionada en un entorno familiar.

"Está demostrado que el estado de salud del solicitante de prisión domiciliaria requiere la atención constante y cuidadosa que el entorno familiar, pero no el sistema penitenciario vigente, está en condiciones de proporcionar", declaró el jefe del Ministerio Público en su escrito, al que tuvo acceso EFE.

La decisión final sobre un eventual cambio de régimen corresponde al juez instructor del caso en el Supremo que puso a Bolsonaro tras las rejas, Alexandre de Moraes, quien deberá analizar la petición de la defensa en los próximos días.