Reforma penal en El Salvador incluye la cadena perpetua para menores de edad

La reforma penal que acompaña una enmienda constitucional en El Salvador impulsada por el Gobierno de Nayib Bukele, que permite la cadena perpetua de prisión para los delitos de homicidio, violación y agrupaciones terroristas, incluye a los menores de edad, según expusieron el lunes magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante una comisión de la Asamblea Legislativa.

Detalles de la reforma penal y su alcance en menores de edad

La Comisión Política del Órgano Legislativo recibió al magistrado presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, Alejandro Quinteros, y al magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo José Galo a fin de escuchar sus valoraciones de las reformas.

"Se ha planteado una reforma en el ámbito de los menores de edad", dijo Quinteros en la reunión, y apuntó que la posibilidad de la revisión de la condena perpetua para los menores de 18 años, para poder acceder a una "libertad controlada", es de 25 años para los tres delitos.

A juicio de Quinteros, este plazo es "sustancialmente más corto" que el establecido para los mayores de edad y "está acorde" a una observación del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que indica que "no se condenará a cadena perpetua sin posibilidad de puesta en libertad o de libertad condicional a ningún niño que tuviera menos de 18 años en el momento de cometer el delito".

"El paquete de la reforma de la ley secundaria establece la posibilidad de ser puesto en libertad, es decir una pena perpetua revisable", apuntó el magistrado.

Sostuvo que la observación del referido comité, que es de 2019, marca que la revisión debe ser periódica y que la enmienda indica que se revisará la cadena perpetua cada cinco años.

Una de las reformas a la Ley Penal Juvenil propuestas por el Gobierno sostiene que "en el caso de los delitos cuya pena sea la prisión perpetua, se impondrá esta y la revisión de la misma se hará conforme a lo dispuesto en el Código Penal".

Aprobación legislativa y alcance constitucional de la cadena perpetua

Además de la Ley Penal Juvenil, el conjunto de reformas incluye modificaciones al Código Penal, a la Ley para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres y a la Ley contra Actos de Terrorismo.

El Congreso, dominado por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó el martes pasado una reforma constitucional que permite las penas perpetuas de prisión para "homicidas, violadores y terroristas" propuesta por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, y que posteriormente debe ser ratificada.

"Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas", dice la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución aprobada en sesión plenaria por 59 diputados de NI, sus aliados e incluyendo dos de la oposición, de los 60 que forman este órgano.