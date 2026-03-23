Se retrasa hasta este martes la llegada a Cuba del primer barco del Convoy Nuestra América

Barco que zarpó hacia Cuba el pasado viernes desde Isla Mujeres, en Quintana Roo, México. ( EFE )

El primer barco con ayuda humanitaria para Cuba del Convoy Nuestra América, una iniciativa solidaria, no atracará hasta este martes en La Habana, después de que se retrasara por segunda vez su llegada.

Los organizadores de la iniciativa, que ha llevado a varios centenares de activistas y políticos en los últimos días a la isla, indicaron que la climatología adversa ha dificultado el trayecto de la embarcación, que partió de Progreso (sureste de México) el viernes pasado.

La embarcación, que será recibida en La Habana por representantes del Gobierno cubano, transporta gran parte del total de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares recolectados por organizaciones de la sociedad civil.

Este barco tenía previsto arribar a La Habana el sábado por la tarde, en el momento álgido de las actividades del Convoy Nuestra América en la capital cubana, que fueron recibidos por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y visitaron centros hospitalarios y escuelas.

Entre los líderes de izquierdas que han acudido a La Habana destacan el diputado británico Jeremy Corbyn, la senadora colombiana Clara López, el diputado español Gerardo Pisarello, el co-coordinador general de la Internacional Progresista, David Adler, demás de varios eurodiputados.

También este martes podría llegar a La Habana un barco de apoyo logístico de la Armada mexicana con un nuevo paquete de ayuda humanitaria, lo que supondría el cuarto envío del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Más ayudas en el mar

A la nave principal del Convoy Nuestra América le seguirán dos veleros de esta misma iniciativa que zarparon de Isla Mujeres (sureste de México) este sábado y que aún no tienen fecha de llegada a La Habana, pero que han afrontado asimismo mal tiempo en su ruta hacia Cuba por el mar Caribe.

El Convoy Nuestra América, inspirado en la Flotilla Global Sumud que en 2025 llevó ayuda humanitaria a Gaza, persigue enviar una señal de apoyo político a Cuba, que sufre desde enero un bloqueo petrolero por parte de EE.UU.

Esta medida, que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional, ha llevado a una situación crítica a Cuba, que sufría ya una grave crisis económica desde hacía seis años. Los apagones se encuentran en máximos, el combustible escasea y los precios de productos básicos se han disparado.