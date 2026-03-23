Un triple asesinato conmociona a Trinidad y Tobago en medio de estado de emergencia

Primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, enfrenta la ola de violencia con medidas desde el inicio de su más reciente triunfo, el año pasado. ( AFP )

Dos jóvenes y un menor de edad fueron asesinados este lunes a tiros en una casa en el distrito de Penal, en el sur de Trinidad y Tobago, que se encuentra bajo estado de emergencia por una escalada de la violencia en los últimos meses.

Las víctimas tienen 17, 21 y 22 años, según el reporte de la Policía, que fue avisada del crimen por una vecina que escuchó los disparos.

Los jóvenes fueron baleados en una habitación de la planta baja de la vivienda, en donde se hallaron múltiples casquillos de bala de 9 milímetros.

Este crimen se produce una semana después de que el Gobierno de Trinidad y Tobago prorrogara por otros tres meses el estado de emergencia que se declaró el 3 de marzo, tras concluir el anterior régimen de excepción el 31 de enero.

El fiscal general, John Jeremie, afirmó que el país está en guerra contra las bandas criminales.

Trinidad y Tobago tuvo en 2024 una cifra récord de homicidios (626 casos), que se redujo drásticamente en 2025, con un registro de 368 asesinatos, con medidas como el estado de excepción.

El estado de excepción de 2026

El Gobierno de Trinidad y Tobago declaró el martes 3 de marzo el estado de emergencia en el país después de que el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) registrara un "aumento de la actividad delictiva violenta" y asesinatos de las bandas criminales, tras concluir el anterior estado de emergencia el 31 de enero.

"Se ha producido un aumento de la actividad delictiva violenta en todo el país, la mayor parte de la cual ha sido llevada a cabo por miembros de bandas criminales organizadas", afirmó en un comunicado la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, tras declarar el tercer estado de emergencia desde que está en el poder.